CJ대한통운, 1분기 매출·이익 동반 성장...택배·글로벌 호조세

AI 핵심 요약beta
- CJ대한통운이 13일 공시한 1분기 연결 매출 3조2145억원, 영업이익 921억원으로 전년 동기 대비 각각 7.4%, 7.9% 증가했다.
- 매일오네 서비스 확산으로 택배 부문 물동량이 14.3% 증가하며 시장 성장률을 웃돌았고 새벽배송과 이커머스 풀필먼트가 급증했다.
- 글로벌 사업은 미국과 태국 등에서 대형 고객사 물량 확대로 영업이익이 52.6% 급증하는 등 뚜렷한 개선세를 보였다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CJ대한통운이 택배와 글로벌 사업 성장에 힘입어 1분기 실적 개선 흐름을 이어갔다. '매일오네' 서비스 확산을 기반으로 물동량이 크게 늘며 외형 성장을 견인했다.
13일 공시에 따르면 CJ대한통운은 올해 1분기 연결 기준 매출 3조2145억원, 영업이익 921억원을 각각 기록했다. 전년 동기 대비 각각 7.4%, 7.9% 증가한 수치다. 특히 택배 중심의 오네(O-NE) 부문이 실적을 주도하며 전반적인 성장세를 이끌었다.
◆'매일오네' 효과…택배 물동량 급증
O-NE(택배) 부문 매출은 9678억원으로 전년 동기 대비 10.5% 늘었다. 지난해 도입한 매일오네 서비스와 새벽·당일배송 확대가 물량 증가로 이어진 영향이다. 실제 해당 부문 물동량은 14.3% 증가하며 시장 성장률을 웃돌았다.
특히 대형 셀러 중심으로 새벽배송과 이커머스 풀필먼트 물량이 각각 83%, 49% 급증하는 등 고성장세가 두드러졌다. 다만 경쟁력 강화를 위한 투자 확대와 비용 반영 시점 영향으로 영업이익은 342억원으로 전년과 유사한 수준에 머물렀다.
회사 측은 허브터미널 운영 고도화와 기술 기반 효율화 투자를 통해 서비스 격차를 더욱 벌리겠다는 전략이다.
◆글로벌 선전에도 CL 수익성 둔화
계약물류(CL) 부문은 매출 8533억원으로 4.9% 증가했지만, 영업이익은 360억원으로 9.5% 감소했다. 신규 수주 확대에도 일부 산업군 물량 감소와 신규 물류센터 안정화 비용이 반영되며 수익성이 다소 둔화된 것으로 풀이된다.
반면 글로벌 사업은 뚜렷한 개선세를 보였다. 매출은 1조1694억원으로 2.3% 증가했고, 영업이익은 177억원으로 52.6% 급증했다. 미국과 태국 등 주요 거점에서 대형 고객사 물량이 확대되고, 초국경 전자상거래(CBE) 물동량이 늘어난 영향이다.
특히 태국은 전략적 파트너십 기반 사업 확대로 매출이 139% 급증했고, 미국은 물류센터 공실률 개선 효과로 수익성이 크게 개선됐다.
CJ대한통운은 향후 국가별 맞춤 전략을 통해 글로벌 사업을 확대하고, CL 부문은 3PL 신규 수주와 생산성 혁신을 병행해 외형과 수익성 동반 성장을 추진할 계획이다.
nrd@newspim.com