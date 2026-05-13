기아, 루마니아 방위산업전에 군용 지휘차 첫 공개

AI 핵심 요약beta
- 기아가 13일부터 루마니아 BSDA 2026에 첫 참가한다.
- 타스만 군용 지휘차를 유럽 최초 공개한다.
- 소형전술차와 KMTV 등 군용차량도 전시한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 기아가 13일부터 15일까지 루마니아 부쿠레슈티에서 열리는 'BSDA 2026' 방위산업전시회에 처음 참가한다.
기아는 이번 전시회에서 타스만 군용 지휘차를 유럽에 처음 공개한다. 타스만은 픽업 특유의 오프로드 성능과 안전·편의 사양에 무전기, 등화관제 등 특수사양을 갖춘 차량으로, 지난해부터 한국군의 표준 지휘차로 실전 투입되고 있다.
소형전술차(KLTV) 2인승 카고 차량도 함께 전시한다. 이 차량은 수심 760mm 하천 주행과 60% 종경사·40% 횡경사 주행이 가능하며 총탄·폭발물 보호 기능을 갖췄다.
영하 32도까지 시동이 가능하고 전자파 차단 기능도 탑재했다. 침수 방지용 스노클과 엔진 냉각 시스템을 장착해 사막·열대우림·산악 지역 등 다양한 환경에서 운용할 수 있도록 설계됐다. 2016년부터 한국군에 납품된 소형전술차는 현재 유럽, 중동, 아시아·태평양, 중남미 등 전 세계에서 운용 중이다.
이 외에도 차세대 중형표준차(KMTV), 대형표준차 PLS(Palletized Load System), KM시리즈 등 모형 군용차량 3종도 전시한다.
y2kid@newspim.com