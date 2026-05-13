현대차·기아, 글로벌 특허 네트워크 OIN 2.0 가입

AI 핵심 요약beta
- 현대차·기아가 13일 오픈소스 특허 분쟁 대비해 OIN 2.0에 가입했다.
- OIN 2.0은 리눅스 생태계 특허 보호 범위를 확대한 상호 라이선스 체계다.
- SDV·클라우드 영역 기술 개발과 서비스 운영 기반을 마련했다.
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미래 모빌리티 기술 개발 기반 마련
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대자동차와 기아는 오픈소스 소프트웨어 관련 특허 분쟁에 대비하기 위해 글로벌 특허 네트워크 'OIN(Open Invention Network) 2.0'에 가입했다고 13일 밝혔다.
OIN은 리눅스 기반 오픈소스 생태계에서의 특허 분쟁을 예방하기 위한 글로벌 네트워크다. 올해 1월 신규 도입된 OIN 2.0은 기존 체계 대비 특허 보호 범위를 확대했으며, 회원사 간 특허 사용을 허용하는 상호 라이선스 체계로 운영된다. 아마존, 구글, 도요타, 닛산 등 세계 주요 IT·자동차 기업들이 참여하고 있다.
오픈소스 소프트웨어는 누구나 사용할 수 있도록 공개돼 있어 개발 속도를 높일 수 있다. 다만 특허 분쟁으로 인한 서비스 제한 가능성이 있다.
현대차·기아는 2015년 OIN 1.0에 가입한 데 이어 이번에 OIN 2.0에도 동참했다. 이를 통해 소프트웨어 정의 차량(SDV), 클라우드, 커넥티드 서비스 등 미래 모빌리티 영역에서 기술 개발과 서비스 운영을 안정적으로 추진할 수 있는 기반을 마련했다.
현대차·기아 관계자는 "SDV 시대에 대응하기 위해 기술 개발뿐 아니라 법적 요소까지 관리하여 안정적인 서비스 운영 기반을 확보하고 있다"고 말했다. 또한 "OIN 2.0 가입을 통해 글로벌 네트워크와의 협력은 물론 소프트웨어 중심의 미래 모빌리티 경쟁력을 강화할 것"이라고 덧붙였다.
y2kid@newspim.com