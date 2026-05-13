제로베이스원, 새 도약 담았다…'엠넷플러스 컴백 프리미어' 공개

AI 핵심 요약beta
- CJ ENM의 엠넷 플러스가 제로베이스원의 컴백 프리미어를 13일 공개했다.
- Part1 스토리 플러스에서는 새 앨범 준비 중인 멤버들의 진솔한 이야기와 성장 과정을 담았다.
- Part2 스테이지 플러스는 18일 공개되며 전 세계 250여 개국 팬들과 만난다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = CJ ENM의 글로벌 K-팝 플랫폼 엠넷 플러스가 제로베이스원의 새로운 시작과 성장을 담은 '엠넷플러스 제로베이스원 컴백 프리미어'를 선보이며 팬들과 특별한 만남에 나선다.
새로운 도약을 향해 나아가는 다섯 멤버의 뜨거운 기록을 담아낸 이번 콘텐츠는 이들이 마주한 고민과 성장을 담은 리얼리티와 이를 무대로 완성한 라이브 공연까지 2부작으로 만날 수 있다.
오늘(13일) 공개되는 '엠넷플러스 제로베이스원 컴백 프리미어' Part1. 스토리 플러스에서는 새로운 시작 앞에 선 멤버들의 진솔한 이야기가 그려진다. "포기하지 않고 계속해서 올라가고 싶다", "저희의 진짜 이야기를 보여드리고 싶었다"는 멤버들의 고백처럼, 한층 더 단단해진 모습으로 돌아오기 위해 서로를 믿고 함께 나아가는 다섯 멤버의 여정을 담아낼 전망이다.
특히 이번 Part1에서는 여섯 번째 미니앨범 '어센드-(Ascend-)'를 준비하는 멤버들의 솔직한 생각과 감정, 그리고 새로운 도약을 향한 이야기가 공개된다. 정상으로 향하는 과정을 '등산'이라는 메타포로 풀어낸 가운데, 쉽지 않은 순간마다 서로를 의지하며 나아가는 멤버들의 모습이 또 다른 감동과 재미를 선사할 예정이다.
'엠넷플러스 제로베이스원 컴백 프리미어' Part1. 스토리 플러스는 오늘(13일) 오후 9시 엠넷 채널에서도 동시 공개되며, 글로벌 K-팝 콘텐츠 플랫폼 '엠넷플러스'를 통해 전 세계 250여 개 국가 및 지역의 팬들과 만난다. 이어 오프라인 프리미어 쇼케이스의 열기를 그대로 담은 Part2. 스테이지 플러스도 오는 18일 오후 9시 엠넷플러스와 엠넷 채널에서 볼 수 있으며, 스트리밍 직후 VOD는 엠넷플러스 독점 공개된다.
moonddo00@newspim.com