프레스티지바이오IDC, 파트너사 투자 유치…항체 기술력 부각

AI 핵심 요약beta
- 프레스티지바이오파마IDC가 13일 지오비스타의 투자 유치로 항체 신약 기술력을 확인했다.
- 지오비스타는 공동개발 GV-V213 후보물질의 투자 가치를 인정받았다.
- IDC는 항체 발굴과 세포주 개발로 파트너 자금 조달을 지원했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 프레스티지바이오파마IDC가 공동개발 파트너사인 지오비스타의 투자 유치를 통해 항체 신약 개발 기술력을 확인했다고 13일 밝혔다.
이번 투자 유치 과정에서는 양사가 공동으로 개발 중인 반려견 아토피성 피부염 치료제 후보물질 'GV-V213'이 핵심 적인 투자가치 평가됐다. GV-V213은 IL-13을 타깃으로 하는 항체 기반 치료제로, 기존 화학물질 기반 치료제 대비 효능과 안전성을 개선한 파이프라인이다.
IDC는 지난해 지오비스타와 계약을 체결한 이후 GV-V213의 초기 개발에서 중심적인 역할을 수행해 왔다. 특히 항체 발굴부터 세포주 개발, 연구용 세포은행(RCB) 구축까지 통합 연구개발 인프라를 지원하며 개발 효율을 높였다.
이번 성과는 인체용 항체 치료제 개발로 축적한 IDC의 기술 자산이 외부 파이프라인에 적용되어 실질적인 가치 상승을 이끌어냈다는 점에서 주목받는다. 파트너사의 자금 조달을 지원함으로써 IDC의 세포주 개발 및 공정 기술의 상업적 경쟁력을 입증했다는 분석이다.
업계에서는 GV-V213의 개발 단계가 진척됨에 따라 향후 글로벌 기술이전 등 후속 성과 창출 과정에서도 IDC의 역할이 하방 지지력을 제공할 것으로 보고 있다. 현재 지오비스타와의 공동개발은 계획대로 진행 중이다.
고상석 프레스티지바이오파마IDC 대표는 "이번 파트너사의 투자 유치는 IDC의 항체 신약 플랫폼 기술이 외부 파이프라인의 가치 제고에 실질적으로 기여할 수 있음을 보여준 사례"라며 "향후 자체 혁신신약 개발을 지속하는 동시에, 유망 기술을 보유한 파트너사와의 오픈 이노베이션 확대를 통해 R&D 협력을 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com