최교진 교육장관, 예비대학생 만나 학자금 지원제도 안내

AI 핵심 요약beta
- 최교진 교육부 장관이 13일 대전 서대전여고를 방문해 예비대학생 400여명에게 학자금 지원 제도를 안내했다.
- 국가장학금과 학자금 대출 등 정부 지원 정책을 소개하고 간식 나눔과 응원 메시지 벽 꾸미기 행사를 진행했다.
- 최 장관은 경제적 여건과 관계없이 모든 학생이 대학 교육 기회를 가질 수 있도록 지속 지원하겠다고 밝혔다.
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국가장학금·학자금 대출 홍보
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 최교진 교육부 장관은 13일 대전 서구 서대전여자고등학교를 방문해 3학년 학생 등 예비대학생 400여명을 대상으로 학자금 지원 제도를 안내한다.
이번 행사는 대학 진학을 앞둔 학생들에게 국가장학금과 학자금 대출 등 정부의 학자금 지원 정책을 알리고 학업과 진로 준비를 이어가는 학생들을 격려하기 위해 마련됐다.
교육부는 행사 참여를 신청한 56개 학교 가운데 신청 동기와 학교 구성원의 관심도 등을 고려해 서대전여고를 방문 학교로 선정했다.
최 장관은 이날 간식 응원차를 통해 학생들에게 핫도그와 음료를 나누며 격려의 뜻을 전한다. 학생들과 함께 응원 메시지를 남기는 벽 꾸미기 행사에도 참여할 예정이다.
이어 학생 간담회를 열고 국가장학금을 비롯한 학자금 지원 제도를 설명한다. 간담회에서는 학생들이 학자금 지원 정책과 관련해 궁금한 점을 묻고 답하는 시간도 진행된다.
행사는 오후 2시부터 3시까지 1시간 동안 진행된다. 본관 앞 잔디밭에서 간식 응원차와 현장 이벤트가 공개로 진행된 뒤, 본관 2층 홈베이스에서 학자금 지원 관련 간담회가 비공개로 열린다.
최 장관은 "정부는 누구나 능력과 의지만 있다면 경제적 여건과 관계없이 대학 교육의 기회를 가질 수 있도록 다양한 학자금 지원 제도를 운영 중"이라며 "앞으로도 대한민국 모든 학생의 꿈과 도전을 든든히 뒷받침할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝힐 예정이다.
jane94@newspim.com