제천시, '영파머스마켓' 16일 개장… "농민·시민 직거래 장 열린다"

AI 핵심 요약beta
- 제천시가 추진하는 농부 참여형 직거래 장터 영파머스마켓이 16일 개장했다.
- 생산자와 소비자가 직접 만나 신선한 지역 농산물을 거래하는 제천형 농부시장이다.
- 11월까지 매월 셋째 주 토요일마다 정기 운영되며 버스킹, 체험 프로그램도 함께 진행된다.
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신선한 지역 농산물부터 버스킹·체험 프로그램까지 '풍성'
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시가 지역 농업인들과 함께 추진하는 농부 참여형 직거래 장터인 영파머스마켓이 오는 16일 제천시농업기술센터에서 개장한다.
'영파머스마켓'은 제천시가 추진하는 농부 참여형 직거래 장터로 생산자와 소비자가 현장에서 직접 만나 농산물을 거래하는 '제천형 농부시장'이다.
대형마트나 일반 유통망에서는 쉽게 접하기 어려운 신선하고 특색 있는 농산물을 직접 보고 구매할 수 있어 시민들의 관심을 모으고 있다.
소비자는 생산자를 통해 농산물에 대한 신뢰를 높이고 농업인은 자신이 재배한 농산물과 농장을 알릴 수 있는 기회가 될 것으로 기대된다.
행사장에서는 농산물 판매와 함께 버스킹 공연, 만들기 체험, 반려식물 화분갈이 등 다양한 문화 체험 프로그램도 운영돼 가족 단위 방문객들에게 풍성한 즐길 거리를 제공할 예정이다.
시농업기술센터 관계자는 "영파머스마켓은 제천 농산물의 우수성을 시민들과 함께 나누고 소통하는 뜻깊은 자리"라며 "많은 시민이 방문해 신선한 지역 농산물을 즐기며 건강하고 행복한 시간을 보내시길 바란다"고 말했다.
한편 영파머스마켓은 이번 개장을 시작으로 오는 11월까지 매월 셋째 주 토요일마다 제천시농업기술센터에서 정기 운영될 예정이다.
choys2299@newspim.com