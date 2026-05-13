방한 크루즈 관광 급증…문체부, 기항지 지역 경제 활성화 본격 나서

AI 핵심 요약beta
- 문체부가 올해 1분기 방한 크루즈 관광객 32만 명 증가를 계기로 기항지 경제 활성화 정책을 강화했다.
- 기항 횟수 168항차로 50% 늘었고 연간 960항차 예정으로 34억 원 예산을 투입해 환영 행사와 버스 운영을 실시한다.
- 12일 부산항 초대형 크루즈 입항 시 K-뷰티 서비스를 지원하고 13일 여수항에서 템플스테이를 진행했다.
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추경 34억 투입해 6대 기항지 체류·소비 지원
[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 방한 크루즈 관광이 코로나19 이후 빠른 회복세를 보이는 가운데, 문화체육관광부가 기항지 지역경제 활성화를 위한 정책 드라이브에 속도를 내고 있다.
올해 1분기 방한 크루즈 관광객은 약 32만 명으로 지난해 같은 기간(29만 명)보다 11.4% 늘었다. 기항 횟수도 168항차로 전년 동기(112항차) 대비 50% 급증했다. 연간 기준으로는 올해 총 960항차 입항이 예정돼 지난해(588항차)보다 63.2% 증가할 것으로 전망된다.
문체부는 지난 2월 대통령 주재 '확대국가관광전략회의'에서 법무부·해양수산부 등 관계 부처와 함께 중복 기항 크루즈 신속심사 실시, 대형 크루즈 선상심사 확대 등 출입국 편의 개선 방안을 논의한 바 있다.
이와 함께 문체부는 급증하는 크루즈 수요에 선제 대응하고 기항지 매력도를 끌어올리기 위해 34억 원의 추가경정예산을 확보했다. 부산·인천·여수·속초·서산·포항 등 6대 기항지에서 문화공연 등 환영 행사를 열고, 터미널 내 지역특산물 반짝 매장 운영, 포토존 설치, 관광 순환버스 운영 등을 통해 관광객의 지역 내 체류 시간과 소비를 늘려 지역 소상공인과 관광업계에 실질적인 경제적 효과가 돌아가도록 할 계획이다.
현장 행보도 잇따르고 있다. 지난 12일에는 로얄캐리비안의 초대형 크루즈 '스펙트럼 오브 더 시즈호'가 승객 5,200여 명과 승무원 1,500여 명 등 총 6,700여 명을 태우고 부산항에 입항했다. 문체부는 한국관광공사와 협력해 선원을 대상으로 '케이(K)-뷰티' 순환버스를 운영, 부산 서면 메디컬스트리트에서 화장·미용 등 K-뷰티 서비스를 편리하게 이용할 수 있도록 지원했다.
같은 선박은 13일 여수항에도 기항했다. 로얄캐리비안이 여수항을 찾는 것은 10년 만으로, 이를 기념해 외국인 승객 25명이 화엄사에서 템플스테이에 참여해 사찰음식을 직접 만들고 스님과 차담을 나누는 등 한국 전통문화를 체험했다.
문체부 정책 담당자는 "크루즈 관광을 단순 방문형 관광을 넘어 지역 관광 활성화의 마중물로 육성하겠다"며 "지역 특화 콘텐츠를 지속 발굴하고 관계 부처와 협력해 승하선 편의 개선도 꾸준히 추진하겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com