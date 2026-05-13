문체부, 지역사회 문제 인문으로 푼다…전국 10개 기관에 최대 2억 지원

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부가 13일 지역인문실천 프로젝트 공모를 시작했다.
- 지역 주민과 전문가가 협력해 현안 발굴과 인문 해법을 실천한다.
- 10개 기관에 1억2000만~2억 원 지원하며 5만 명 참여를 목표로 한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 인문학을 지역 사회 변화의 실천적 동력으로 삼는 새 프로젝트를 추진한다.
문체부는 인문 전담기관인 한국문화예술교육진흥원과 함께 '2026 지역인문실천 프로젝트'를 신규 추진하고, 사업을 운영할 전국 10개 기관을 대상으로 13일부터 공모에 들어간다고 밝혔다. 접수는 6월 5일까지 이(e)나라도움을 통해 온라인으로 받는다.
이번 사업은 기존의 강좌·강연 중심 인문 프로그램에서 벗어나, 지역 주민과 인문단체, 전문가가 협력해 지역 공동체의 현안을 직접 발굴하고 인문적 해법을 실천하는 데 방점을 찍었다. 지원 대상은 광역 단위 활동이 가능한 민간단체와 기관으로, 선정된 10개 기관에는 사업 규모와 내용에 따라 개소당 최소 1억 2000만 원에서 최대 2억 원까지 사업비가 차등 지원된다.
선정 기관은 문화재단·대학·민간연구소·인문활동가·지역 주민 등 다양한 주체가 참여하는 '실천적 지역 인문 협력 체계'를 구축해 지속 가능한 지역 인문 생태계의 구심점 역할을 맡게 된다.
수행 과제는 두 가지다. 첫째, 지역 현안 발굴부터 인문적 성찰과 공론, 실행 모델 기획·운영, 성과 확산에 이르는 전 과정을 지역 협력 체계가 자율적으로 설계·운영하는 '자율 설계형 실천적 지역 인문 프로젝트'를 기획한다. 둘째, '세대 교류 프로젝트'를 필수 사업으로 운영한다. 지역 청년이 기록자가 되어 어르신의 삶을 기록하고 공유하는 이 프로그램은 세대 간 소통과 이해를 높이는 데 초점을 맞췄다.
문체부는 이번 사업을 통해 전국 5만 명 이상의 지역민 참여를 이끌어낼 계획이다. 주민이 스스로 지역 문제를 진단하고 인문적 상상력으로 해결책을 모색하는 과정을 통해 지역 공동체를 강화한다는 구상이다. 공모 관련 온라인 설명회는 오는 20일 오후 2시 ZOOM 화상회의로 진행되며, 사전 신청자를 대상으로 한다. 최종 선정 결과는 서류 및 면접 심사를 거쳐 6월 중 발표된다.
문체부 담당자는 "이번 사업은 주민이 인문 활동의 수혜자를 넘어 지역 변화를 유도하는 주체로 활동하는 데 큰 의미가 있다"며 "실천적 인문의 가치가 우리 사회의 다양한 문제를 해결하는 실질적인 동력이 되기를 기대한다"고 말했다.
fineview@newspim.com