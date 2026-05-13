부산시, 산업단지 통근버스 7대 추가 운행…근로자 출퇴근 부담 완화

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 13일 중동 정세 불안에 녹산산단 통근버스 7대를 18일부터 추가 운행한다.
- 녹산산단 노선 15대에서 22대로 늘리고 하단·사상 등 4개 노선을 신설한다.
- 산단타요 앱으로 실시간 관리하며 유가 변동에 연장 검토한다.
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총 64대 운영으로 만족도 향상 기대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시와 부산경제진흥원은 중동 정세 불안 장기화에 따라 산업단지 근로자의 출퇴근 부담을 완화하기 위해 오는 18일부터 9월 30일까지 녹산산단 주요 노선에 통근버스 7대를 추가 운행한다고 13일 밝혔.
이번 조치는 통근버스 탑승률이 높은 녹산산단 노선 혼잡을 완화하고 정부의 민간 차량 부제 확대 등에 선제 대응하기 위해 추진됐다.
부산 강서구 산업단지 근로자 4만8535명(57.1%)이 자가용으로 출퇴근 중이며 최근 유가 변동성 확대에 유류비 부담이 커 통근버스 증차 요구가 이어졌다.
시는 출퇴근 시간대 탑승률 최대 98%에 달하는 서부산 녹산산단 노선을 중심으로 버스 7대를 투입한다. 지난 3월 10대 증편으로 총 57대(일 132회)를 운행 중이며 서부산권에 8대를 추가 배치했다.
녹산산단 차량은 기존 15대에서 22대로 늘고 전체는 16개 산업단지 22개 노선 64대(일 146회)로 확대된다. 추가 노선은 하단~녹산, 사상~녹산, 덕천~녹산, 다대포~녹산 등 4곳이다. 노선 정보는 모바일 앱 '산단타요' 공지사항에서 확인 가능하다.
시는 추가 노선에 '산단타요' QR코드 탑승 인증 시스템을 적용해 이용 현황을 실시간 관리한다. 유가 변동과 탑승 현황을 모니터링해 운행 연장 여부를 검토할 계획이다.
이번 증차는 산업단지 근로자 이동 편의와 서비스 만족도 제고를 위한 수요자 중심 정책이다. 지난해 10월 출시한 '산단타요'는 실시간 위치 확인과 공지 서비스를 제공하며 4271명이 이용 중이다.
동해선 좌천역 연계 강화, 신규 노선 신설, 녹산산단 51개 정류장 표지판 교체, 운전기사 교육도 진행했다.
운영 확대 효과로 2025년 이용자 만족도는 상반기 70%에서 하반기 76.8%로 상승했고 연간 탑승 인원은 61만9935명으로 전년 대비 5599명 늘었다.
김봉철 디지털경제실장은 "중동 상황 장기화로 교통 여건 악화가 기업 조업 차질로 이어지지 않도록 대응하겠다"며 "근로자 맞춤형 이동권 보장을 통해 일하고 싶은 산업단지 환경을 조성하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com