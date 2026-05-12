[프로축구] 서울, 광주 1-0 누르고 단독 선두 수성...강원과 포항은 각각 대전·인천 제압

AI 핵심 요약beta
- FC서울이 12일 광주FC를 1-0으로 꺾고 4경기 만에 승리를 챙기며 K리그1 단독 선두를 수성했다.
- 후이즈의 결승골로 승점 29를 기록한 서울은 2위 울산과 승점 6 격차를 벌렸다.
- 강원FC와 포항 스틸러스도 각각 2-0, 1-0 승리로 상위권 경쟁에 가세했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
포항, 인천 원정에서 1-0 승리...상위권 발판 마련
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 프로축구 FC서울이 최하위 광주FC를 꺾고 4경기 만에 승리를 챙기며 K리그1 단독 선두를 수성했다.
서울은 12일 광주월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 14라운드 원정경기에서 후이즈의 결승골을 앞세워 광주를 1-0으로 제압했다.
최근 3경기에서 1무 2패로 주춤했던 서울은 승점 29(9승 2무 3패)를 기록하며 선두를 지켰다. 한 경기를 덜 치른 2위 울산 HD(승점 23)와 격차도 승점 6으로 벌렸다. 광주는 시즌 1승 4무 9패에 머물며 12개 팀 중 최하위(승점 7)에 머물렀다.
서울은 전반부터 안데르손과 후이즈를 중심으로 공세를 펼쳤다. 전반 16분 후이즈의 오른발 감아차기 슈팅은 골대를 강타했고, 전반 33분 안데르손의 왼발 슈팅은 광주 골키퍼 김동화의 선방에 막혔다.
계속 두드리던 서울은 후반 4분 균형을 깼다. 송민규의 헤더 패스를 받은 후이즈가 골대 오른쪽에서 오른발 슈팅으로 결승골을 터뜨렸다. 이후 점수를 내주지 않은 서울은 승리하며 단독 선두를 지켰다.
강릉 하이원아레나에서는 강원FC가 교체 자원 아부달라의 결승골을 앞세워 대전 하나시티즌을 2-0으로 꺾었다.
4경기 연속 무패(2승 2무)를 이어 간 강원은 승점 21(5승 6무 3패)로 5위에 올랐다. 반면 대전은 2연패에 빠지며 8위(승점 16, 4승 4무 6패)에 머물렀다.
후반 20분 교체 투입된 아부달라는 후반 42분 모재현의 크로스를 밀어 넣으며 선제 결승골을 기록했다. 아부달라는 올 시즌 기록한 6골 모두 교체 출전 경기에서 넣으며 결정력을 과시했다.
강원은 1분 뒤 김대원의 추가골까지 터지며 승부에 쐐기를 박았다.
인천축구전용경기장에서는 포항 스틸러스가 인천 유나이티드를 1-0으로 꺾고 상위권 경쟁의 교두보를 마련했다.
2연승을 기록한 포항은 승점 22(6승 4무 4패)로 4위를 유지하며 한 경기 덜 치른 3위 전북 현대(6승 4무 3패)와 승점 차를 없앴다. 인천은 승점 18(5승 3무 6패)을 기록, 6위로 내려갔다.
포항은 전반 39분 얻어낸 페널티킥을 이호재가 성공시키며 결승골을 만들었다. 시즌 7호 골을 기록한 이호재는 부상으로 이탈한 인천 무고사와 함께 득점 공동 선두에 올랐다.
football1229@newspim.com