北 여자축구 내고향, 방한 전 경유 훈련지 中 베이징 도착...17일 입국

AI 핵심 요약beta
- 북한 내고향여자축구단이 12일 중국 베이징에 도착했다.
- 내고향은 17일 한국 입국 후 수원FC 위민과 20일 준결승전을 치른다.
- 남북체육교류협회는 평화 응원단 100명을 운영한다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 수원FC 위민과 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승에서 맞붙는 북한 내고향여자축구단이 한국 입국에 앞서 중국 베이징에 도착했다.
남북체육교류협회는 12일 내고향 선수단이 항공편을 통해 베이징에 도착했다고 밝혔다.
내고향 선수단은 13일부터 16일까지 베이징 인근 훈련장에서 적응 훈련을 진행한 뒤 오는 17일 인천국제공항을 통해 한국에 입국할 예정이다.
내고향은 수원종합운동장에서 열리는 2025-2026 AFC 여자 챔피언스리그 4강 토너먼트 참가를 위해 방한한다.
북한 내고향과 수원FC 위민의 준결승전은 오는 20일 오후 7시 열린다. 승리 팀은 멜버른 시티(호주)-도쿄 베르디(일본)전 승자와 23일 오후 2시 결승전을 치른다.
북한 선수단의 방한은 2018년 인천에서 열린 국제탁구연맹(ITTF) 월드투어 그랜드파이널스 이후 8년 만이다. 북한 여자축구팀이 한국을 찾는 것은 2014년 인천 아시안게임 이후 12년 만이다.
한편 남북체육교류협회는 이번 남북 맞대결을 위해 약 100명 규모의 '평화 응원단'을 운영할 계획이다.
football1229@newspim.com