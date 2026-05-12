육상 기대주 조엘진, 100m '비공인 기록' 10초09....한국 기록과 0.02초 차이

AI 핵심 요약beta
- 나마디 조엘진이 12일 정선에서 10초09로 남자 100m 우승했다.
- 뒤바람 초속 2.7m로 비공인이지만 한국 기록 10초07에 근접했다.
- 대한육상연맹이 아시안게임 대표를 다음 주 확정한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 한국 육상 남자 단거리 기대주 나마디 조엘진(20·예천군청)이 한국 기록(10초07)에 근접한 10초09를 찍었다. 비록 비공인이지만 2026 아이치·나고야 아시안게임 기대감을 키웠다.
조엘진은 12일 강원 정선종합운동장에서 열린 아시안게임 선발전 겸 제80회 전국육상경기선수권대회 남자 100ｍ 결선에서 10초09로 가장 먼저 결승선을 통과했다.
다만 당시 뒤바람이 초속 2.7ｍ로 측정돼 공식 기록으로 인정받지 못했다. 육상 100ｍ는 뒤바람이 초속 2.0ｍ를 넘으면 비공인 기록으로 처리된다.
비공인이지만 김국영이 2017년 세운 한국 기록 10초07과 불과 0.02초 차다. 한국인 어머니와 나이지리아인 아버지 사이에서 태어난 조엘진은 지난해 실업 무대 데뷔 후 가파른 성장세를 보이고 있다.
지난달 일본 이즈모에서 열린 요시오카 그랑프리 예선에서도 10초08을 기록했지만, 당시에도 뒤바람 초속 3.5ｍ로 비공인 처리됐다.
또 지난 4월 전국종별육상경기선수권대회에서는 개인 최고 기록이자 한국 선수 역대 5위에 해당하는 10초19를 기록한 바 있다.
대한육상연맹은 이번 대회 기록과 시즌 성적 등을 종합해 다음 주 경기력향상위원회를 통해 아시안게임 대표 선수를 확정할 예정이다.
한편 남자 100ｍ 결선에서는 비웨사 다니엘 가사마(안산시청)가 10초121로 2위, 이재성(광주광역시청)이 10초126으로 3위를 기록했다.
여자 400ｍ 결선에서는 김서윤(창원시청)이 54초31로 대회 신기록을 세우며 우승했고, 남자 400ｍ는 신민규(서울시청)가 46초59로 정상에 올랐다.
football1229@newspim.com