올데이프로젝트 애니, 컬럼비아대 졸업 카운트다운…"D-7" 근황 공개

AI 핵심 요약beta
- 애니가 12일 SNS에 졸업 D-7 영상을 공개했다.
- 컬럼비아대 미술사·시각예술 전공으로 졸업을 앞두고 기대감을 드러냈다.
- 휴학 후 복학해 팀 활동 공백에 학업 집중하며 해외 스케줄도 소화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 올데이프로젝트 멤버 애니가 대학교 졸업을 단 일주일 앞두고 설레는 근황을 전했다.
애니는 12일 자신의 SNS를 통해 "D-7"이라는 글과 함께 졸업 가운을 입은 영상을 공개했다.
영상 속 애니는 웨이브 헤어 스타일에 하늘색 졸업 가운을 착용한 채 청순한 분위기를 자아냈다. 학사모를 손에 든 그는 몸짓으로 졸업을 앞둔 기대감을 드러내 눈길을 끌었다.
애니는 신세계 그룹 이명희 총괄회장의 외손녀이자 정유경 신세계 회장의 장녀다. 현재 컬럼비아 대학교에서 미술사학과 시각예술학을 전공 중이며, 지난해 6월 올데이프로젝트로 데뷔한 이후 활동과 학업을 병행해왔다.
졸업을 앞두고 휴학했던 애니는 2026년 봄학기에 복학해 팀 활동 공백기를 활용, 학업에 집중했다. 특히 수개월간 뉴욕에 머물며 학교생활을 이어가는 동시에 해외 팬사인회 등 일부 스케줄도 소화하며 일과 학업 두 마리 토끼를 모두 잡았다.
moonddo00@newspim.com