유의식 완주군의회 의장, 완주군수 출마 '철회'

AI 핵심 요약beta
- 유의식 완주군의회 의장이 12일 완주군수 출마를 철회했다.
- 단일화 합의 파기와 신뢰 붕괴로 논의가 파탄 났다.
- 의장 임기 동안 완주 자치권 지키기에 최선 다한다.
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완주 자치권 수호 의지 강조·통합 문제 대응 역할 지속 표명
[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 유의식 완주군의회 의장이 12일 완주군수 출마를 공식 철회했다.
유 의장은 이날 입장문을 통해 "반복된 단일화 합의 파기와 신뢰 붕괴 속에서 더 이상의 논의는 군민 혼란만 가중시킬 뿐이라는 결론에 이르렀다"며 "깊은 숙의 끝에 출마를 내려놓기로 했다"고 밝혔다.
앞서 그는 지난 8일 완주·전주 통합반대 완주군민대책위원회로부터 '완주를 지켜낼 범군민후보'로 추대받아 완주군수 출마를 선언한 바 있다.
유 의장은 "출마 선언은 개인의 정치적 욕심이 아니라 완주의 자치권과 정체성을 지키고 군민의 뜻을 대변하기 위한 선택이었다"고 강조했다.
이어 후보 단일화 논의와 관련해 "가장 중요한 전제였던 단일화가 반복된 약속 파기와 신뢰 붕괴로 더 이상 추진이 어려운 상황에 이르렀다"고 설명했다.
특히 국영석 전 고산농협조합장과의 단일화 협상 과정도 공개했다.
유 의장은 "직접 만나 여론조사를 통한 후보 단일화 방식과 구체적 실행 방안까지 합의했지만, 이후 기존 합의사항 변경 요구와 협상 중단 통보로 논의가 파탄났다"고 주장했다.
또 "이는 지난 5월 3일 있었던 단일화 합의 파기에 이어 두 번째 번복"이라며 "정치는 최소한의 신뢰와 약속 위에 서야 한다"고 비판했다.
이어 유선전화 방식 여론조사를 통한 단일화 제안에 대해서도 "현실적으로 실행이 어려웠고 이미 신뢰가 무너진 상황에서 더 이상의 논의는 의미가 없다고 판단했다"고 덧붙였다.
유 의장은 출마 철회 결정 과정에서 완주·전주 통합반대 완주군민대책위원회와 여러 차례 협의를 진행했다고 밝혔다.
그러면서 "지금 상황이 군민 갈등과 혼란으로 이어져서는 안 된다는 데 뜻을 모았고, 결국 모든 책임을 안고 출마를 철회하기로 했다"고 설명했다.
또 "비록 출마는 철회하지만 완주를 지키겠다는 마음은 변함없다"며 "남은 의장 임기 동안 완주·전주 통합 문제를 비롯한 주요 현안에서 군민 자치권과 완주의 정체성을 지키기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
이어 "군민 삶의 질 향상과 완주의 미래를 지키는 일에도 마지막까지 헌신하겠다"며 완주·전주 통합반대 완주군민대책위원회와 지지자, 군민들에게 감사와 송구의 뜻을 전했다.
gojongwin@newspim.com