토스뱅크, 캐시노트 고객에 개인사업자 통장 개설 혜택

AI 핵심 요약beta
- 토스뱅크가 12일 캐시노트 고객에게 개인사업자 통장 개설 혜택을 제공했다.
- 다음달 10일까지 캐시노트 앱 광고로 통장 개설 시 최대 5만 원 리워드를 랜덤 지급한다.
- 앱에서 3분 만에 서류 없이 개설하고 국세청 등록까지 완료한다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 토스뱅크는 12일 개인사업자 특화 서비스 '캐시노트' 이용 고객에게 개인사업자 통장 개설 혜택을 제공한다고 밝혔다.
이 제휴는 다음달 10일까지 전국 220만 사업장을 이용하고 있는 캐시노트 고객을 대상으로 한다. 캐시노트 고객이 캐시노트 앱 내 광고를 통해 토스뱅크 앱에서 개인사업자 통장을 개설하면 리워드 혜택을 수령할 수 있다. 리워드는 최대 5만 원으로 랜덤 지급된다.
토스뱅크 개인사업자 통장은 복잡한 서류 없이 앱에서 약 3분 만에 손쉽게 개설할 수 있다. 개설 이후 국세청 계좌와 카드 등록까지 한 번에 완료할 수 있어 사업 운영에 필요한 금융 준비를 신속하게 마칠 수 있다.
토스뱅크는 캐시노트와의 제휴를 통해 실제 사업을 운영 중인 개인사업자 고객과의 접점을 확대할 계획이다. 사업자 통장 개설을 넘어 향후 주거래 통장으로의 이용 확대도 개발할 예정이다.
토스뱅크 관계자는 "개인사업자 고객은 매출 관리, 세금 신고, 자금 운용 등 다양한 금융 수요를 가지고 있다"며 "앞으로도 사업 운영에 필요한 금융 서비스를 더 쉽고 편리하게 제공하기 위해 제휴와 서비스 접점을 지속적으로 강화할 것"이라고 전했다.
dedanhi@newspim.com