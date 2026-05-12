경기도여성가족재단, 돌봄기관 대상 '아동 놀이기획단' 모집

AI 핵심 요약beta
- 경기도여성가족재단이 12일 아동 돌봄기관 대상 아동 놀이기획단 모집을 발표했다.
- 만 10~12세 아동 100명을 21일부터 29일까지 선착순 모집한다.
- 6월 13일 발대식 후 10회 놀이 개발에 참여한다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도여성가족재단가 오는 21일부터 29일까지 경기도 내 아동 돌봄기관을 대상으로 '아동 놀이기획단'을 모집한다.
12일 재단에 따르면 아동 놀이기획단은 아동의 놀 권리와 참여권 보장을 통한 아동권리 증진을 목적으로 아동이 놀이 주제와 방법을 함께 고민하고, 놀이콘텐츠 개발 과정에 직접 참여하는 아동 참여형 사업이다.
모집대상은 만 10~12세 아동 100명 내외이며 16개 아동 돌봄기관을 통해 선착순으로 모집한다. 신청은 5월 21일 오전 10시부터 5월 29일 오후 5시까지이며 선정 결과는 6월 2일 발표할 예정이다.
아동 놀이기획단은 발대식(6월 13일 예정)을 시작으로 6~8월 재단에서 파견하는 놀이 조력자인 놀이코디와 함께 총 10회 놀이 개발에 참여하며 10월에는 성과공유회를 개최한다.
재단은 참여를 희망하는 아동 돌봄기관을 대상으로 5월 19일 오전 10시, 5월 20일 오후 2시에 실시간 온라인 사업 안내를 실시, 아동 놀이기획단 운영 방향과 참여·신청방법을 소개할 예정이다.
김혜순 경기도여성가족재단 대표이사는 "아동 놀이기획단은 아동이 놀이콘텐츠 개발 과정의 주체로 참여한다는 점에서 의미가 있다"면서 "아동의 생각과 경험이 반영된 놀이콘텐츠 개발을 통해 아동의 참여권과 놀이권이 존중되는 문화가 확산되기를 기대한다"고 말했다.
1141world@newspim.com