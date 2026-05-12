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[MLB] 애틀랜타 김하성, 빅리그 복귀…13일 컵스전 출격 예고

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  • 김하성이 12일 애틀랜타 부상자 명단에서 복귀해 13일 컵스전부터 선발 유격수로 나선다.
  • 지난해 12월 계약 후 빙판길 사고로 수술했던 김하성은 마이너리그 9경기를 거쳐 복귀했다.
  • 메이저리그 통산 588경기 출전 경험의 검증된 내야수가 팀의 유격수 자리를 되찾았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김하성이 재활경기를 마치고 마침내 메이저리그로 돌아온다. 애틀랜타 구단은 12일(한국시간) 부상자 명단에 있던 김하성을 26인 로스터에 복귀시켰다고 발표했다. 김하성은 13일 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열리는 시카고 컵스와 홈 3연전 1차전부터 선발 유격수로 나설 전망이다.

지난해 12월 애틀랜타와 1년 2000만달러에 계약한 김하성은 올 초 국내에 머물다 빙판길에 미끄러지는 불운을 겪었다. 오른손 중지 힘줄 파열로 수술대에 올랐고 3월 중순이 돼서야 뒤늦게 스프링캠프에 합류했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김하성. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.05.12 psoq1337@newspim.com

이후 김하성은 긴 재활 끝에 지난달 29일부터 마이너리그 실전에 나섰다. 더블A와 트리플A를 오가며 9경기, 34타석을 소화했고 28타수 8안타 타율 0.286에 2루타 1개를 기록하며 타격감을 끌어올렸다. 수비에서도 특유의 안정감을 되찾았다는 평가다.

김하성이 주전 유격수 자리를 김하성이 되찾으면서 그동안 유격을 맡았던 호르헤 마테오는 본연의 유틸리티 자원, 백업 내야수 역할에 더 비중을 둘 가능성이 크다. 개막전 유격수였던 마우리시오 두본은 마이크 야스트렘스키가 38경기에서 OPS 0.516으로 부진한 상황과 겹치며 외야 출전 비중이 더 커질 전망이다. 좌익수 1순위 옵션 역할이 유력하다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김하성. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.05.12 psoq1337@newspim.com

애틀랜타는 김하성을 로스터에 올리는 대신 외야수 일라이 화이트를 7일짜리 뇌진탕 부상자 명단에 올렸다. 화이트는 전날 LA 다저스전에서 환상적인 점프 캐치로 팀을 구한 직후 우익수 펜스에 머리를 강하게 부딪히며 쓰러졌다.

김하성은 메이저리그 통산 588경기에서 타율 0.242, 52홈런, 217타점, 84도루를 기록한 검증된 내야수다. 지난 시즌엔 잇단 부상 탓에 48경기 출전에 그쳤지만 건강할 때 보여준 공격·수비·주루 3박자는 여전히 리그 상위권 평가를 받는다.

psoq1337@newspim.com

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'내란 가담' 이상민 항소심 오늘 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받은 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심 결과가 오늘 나온다. 내란전담재판부인 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 12일 오후 3시 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 선고기일을 진행한다. 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받은 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심 결과가 12일 나온다. 사진은 이 전 장관  [사진=뉴스핌 DB] 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤석열 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 또 윤 전 대통령 탄핵심판 변론에서 "단전·단수를 지시한 적도, 대통령으로부터 관련 지시를 받은 적도 없다"는 취지로 허위 증언한 혐의도 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황을 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. 다만 소방청 간부들에 대한 직권남용권리행사방해 혐의와 최상목 전 경제부총리에게 윤 전 대통령이 문건을 전달한 장면을 보지 못했다고 위증한 혐의에 대해선 무죄를 선고했다. 특검은 항소심 결심에서 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 이 전 장관은 "아무도 예상할 수 없었고 당황스러웠던 계엄은 저에게도 마찬가지였다. 우연히 본 문건이 걱정스러워 소방청장과 한 통화가 거센 올가미가 돼 내란이라는 혐의를 받게 됐다"며 혐의를 부인했다. 한편 한덕수 전 총리 측은 전일 항소심 재판부인 서울고법 형사12-1부(재판장 이승철)에 상고장을 제출했다. 재판부는 지난 7일 내란 중요임무 종사 등 혐의를 받는 한 전 총리에게 징역 15년을 선고했다. 앞서 1심은 그에게 징역 23년을 선고한 바 있다. pmk1459@newspim.com         2026-05-12 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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