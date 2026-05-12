부산시, 데이터 안심구역 전환 공모 선정…동남권 데이터 산업 활성화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

부산테크노파크와 데이터 오픈랩 협력

2억원 국비 지원으로 거점 역할 강화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 과학기술정보통신부와 한국데이터산업진흥원 주관 데이터 안심구역 전환지정 공모사업에 동남권 지자체 유일하게 선정됐다고 12일 밝혔다.

과학기술정보통신부와 한국데이터산업진흥원이 주관하는 데이터 안심구역 전환지정 공모사업에 동남권 지자체 중 유일하게 부산이 선정됐다. 사진은 부산시청 전경 [사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

이번 사업에는 부산시와 부산테크노파크를 포함한 한국서부발전, 신용보증기금, 강원대 산학협력단, 인공지능산업융합사업단 등 5개 기관이 뽑혔다. 각 기관에 최대 2억 원 국비가 지원되며 부산시는 지역 데이터 산업 활성화를 위한 거점 역할을 맡게 됐다.

시는 부산테크노파크와 함께 부산빅데이터혁신센터 내 데이터 오픈랩을 국가 지정 데이터 안심구역으로 전환한다. 데이터 안심구역은 미개방 데이터를 안전하게 분석·활용할 수 있는 보안 기반 공간이다.

해운대구 센텀시티에 위치한 데이터 오픈랩은 2022년 8월 개소 후 교통·인구·부동산·관광·소비·금융 등 6개 분야 240종 데이터를 제공하며 공공·민간 미개방 데이터 분석 환경을 구축해왔다.

시는 부산빅데이터혁신센터와 부산 가명정보 활용 지원센터를 연계해 개방 데이터·가명정보·미개방 데이터로 이어지는 활용 전 주기 통합체계를 만든다.

김동현 미래기술전략국장은 "이번 선정을 통해 데이터 안심구역 기반을 선제적으로 확보했다"며 "동남권 대표 데이터 활용 거점으로 도약하겠다"고 말했다.

시는 지난 11일 한국데이터산업진흥원과 업무협약을 체결했으며 하반기 지정 심의 통과를 목표로 보안장비 구입, 공간 이전·개선, 신청 서류 검토 등을 추진한다.

ndh4000@newspim.com