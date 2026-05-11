국힘 경기도당 공관위, 11일 제28·29차 회의결과 발표

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 경기도당 공관위가 11일 광역·기초의원 후보 추천을 결정했다.
- 수원시-1 이필근 등 광역의원 9개 선거구 9명과 성남시-가 안광환 등 기초의원 11개 선거구 16명을 추천했다.
- 추천자는 현직·전직 의원과 당직자·지역 인사로 구성했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 정종일 기자 =국민의힘 경기도당 공천관리위원회(이하 공관위)가 11일 오후 제 28차, 29차 회의 결과를 발표했다.
공관위는 6.3전국지방선거 수원시-1, 부천시-6 등 지역구 광역의원 9개 선거구 9명과 성남시-가, 성남시-라 등 지역구 기초의원 11개 선거구 16명에 대한 후보 추천을 결정했다.
추천 후보자 명단은 다음과 같다.
◇지역구 광역의원
▲수원시-1 이필근(65년생) 전 제10대 경기도의회 의원
▲부천시-6 이희용(79년생) 현 국민의힘 부천시병 사무국장
▲안산시-1 이옥례(63년생) 전 안산시 어린이집 연합회장
▲안산시-3 구미숙(67년생) 현 안산시 지속가능발전협의회 여성대표
▲안산시-5 강성식(67년생) 현 한양대학교 체육학과 겸임교수
▲안산시-8 안종철(66년생) 전 안산도시공사 노조위원장
▲파주시-3 정국진(86년생) 전 국민의힘 경기도당 부대변인
▲용인시-11 기주옥(87년생) 현 용인특례시 기초의원 (비례)
▲광주시-2 김민석(74년생) 현 국민의힘 광주시갑 당협 사무국장
◇지역구 기초의원
▲성남시-가
(가) 안광환(67년생) 전 성남시의회 7, 8대 의원
(나) 박종각(64년생) 현 성남시의원
(다) 장명숙(74년생) 현 아이비 어린이집 원장
▲성남시-라
(가) 안극수(64년생) 현 성남시의회 문화복지체육위원장
(나) 황금석(66년생) 현 성남시의회 의원
▲성남시-마
(가) 김옥수(62년생) 현 국민의힘 중원구 조직국장
(나) 김정희(72년생) 전 제8대 성남시의회 의원
▲부천시-자
(나) 최옥순(71년생) 현 부천시의회 의원
▲광명시-나
(나) 이재한(72년생) 현 광명시의회 자치행정교육위원장
▲평택시-라
(나) 김혜영(64년생) 현 제9대 평택시의회 의원
▲구리시-나
(가) 연주헌(82년생) 현 구리시 충청향우회 회장
▲구리시-나
(나) 진지성(63년생) 현 국민의힘 경기도당 대변인
▲하남시-나
(나) 이영준(70년생) 전 하남시의원(제8대)
▲파주시-라
(나) 윤선희(59년생) 전 파주 문산 한양수자인 아파트 회장
▲용인시-다
(나) 김근모(87년생) 현 용인시갑 당협 청년위원장
▲가평군-나
(나) 조해승(60년생) 전 설악주민자치위원회위원장
observer0021@gmail.com