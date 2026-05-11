샐리 템플 룩사 CSO, ARVO 2026 키노트 강연 성료

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치매·알츠하이머·황반변성 3개 질환 줄기세포 치료 전략 제시



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 와이투솔루션은 미국 합작법인 룩사 바이오테크놀로지(룩사)의 최고과학책임자(CSO) 샐리 템플(Sally Temple) 박사가 세계 최대 안과 학술대회 'ARVO 2026'에서 키노트 강연을 마쳤다고 11일 밝혔다.

템플 박사는 미국 신경줄기세포연구소(NSCI) 연구총괄책임자로, 1989년 노벨화학상 수상자인 토머스 알 체크(Thomas R. Cech) 교수와 함께 올해 메인 키노트 연사로 나섰다. 강연 주제는 '모델링·타겟팅·치유: 뇌와 눈의 신경퇴행 질환 극복을 위한 줄기세포 전략'이다.

템플 박사는 줄기세포 기술을 활용해 전두측두엽 치매, 알츠하이머병, 노인성 황반변성을 다루는 세 가지 연구 전략을 제시했다. 황반변성 분야에서는 연구진이 발견한 망막색소상피 줄기세포(RPESC)를 기반으로 세포 대체 치료제 'RPESC-RPE-4W'를 개발했다고 설명했다. RPESC-RPE-4W는 룩사가 개발 중인 건성 황반변성 세포치료제다.

룩사 로고. [사진=룩사]

현재 진행 중인 인간 대상 최초 임상시험에서 건성 황반변성 환자를 대상으로 한 RPESC-RPE-4W 이식 치료의 안전성과 내약성이 긍정적으로 나타났다. 일부 참여자에서는 평균 21.67글자의 시력 개선 효과도 확인됐다.

템플 박사는 AI를 활용한 치료제 개발 전략도 소개했다. 연구진은 ▲유전체 연관 분석 기반 핵심 표적 발굴 ▲복합 약물 상호작용 모델링 ▲RPE 전구세포 생산 공정 최적화 등에 AI를 적용하고 있다.

템플 박사는 케임브리지대학교에서 발생신경과학을 전공하고 런던대학교(UCL)에서 박사학위를 받았다. 포유류 배아 중추신경계에 줄기세포가 존재한다는 사실을 입증해 맥아더 펠로십을 수상했으며, 국제줄기세포학회(ISSCR) 회장·이사를 역임하고 미국 국립의학원(NAM) 회원으로 선출됐다.

dconnect@newspim.com