[프로야구] '개막 22경기 연속 안타' 박성한, 3~4월 월간 MVP

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 =SSG 랜더스 유격수 박성한이 2026 KBO리그 3∼4월 월간 최우수선수(MVP)로 선정됐다.

기자단 투표 35표 중 31표(88.6%), 팬 투표 42만871표 중 21만6589표(51.5%)를 얻어 총점 70.02점으로 3∼4월 MVP를 차지했다고 발표했다. 기자단 투표 2표에 그친 KIA 김도영(총점 12.49점)을 가볍게 제친 결과다.

박성한은 지난 3월 28일 KIA와의 개막전부터 4월 24일 KT전까지 무려 22경기 연속 안타를 때려냈다. 이는 1982년 원년 멤버 김용희가 세운 개막 이후 최다 연속 경기 안타 기록(18경기)을 44년 만에 갈아치운 대기록이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 박성한. [사진=SSG 랜더스] 2026.05.11 psoq1337@newspim.com

박성한은 3~4월 27경기에서 타율 0.441, 45안타, 출루율 0.543, 장타율 0.618을 기록하며 타격 주요 부문 4관왕에 올랐다. 득점 공동 2위(24개), 타점 공동 4위(22개)로 만점 활약을 펼쳤다.

박성한의 이번 수상은 개인 생애 첫 월간 MVP이자 SSG 소속으로는 2023년 6월 최정 이후 약 3년 만의 배출이다. 박성한은 상금 300만 원과 트로피를 받으며 신한은행의 후원을 통해 모교인 여수중학교에 자신의 이름으로 기부금 200만원을 전달한다.

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