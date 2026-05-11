현대로템, 한국항공대와 우주산업 기술개발 업무협약

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발사체·위성 공동 연구 및 우주 인재 양성

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대로템이 한국항공대학교와 우주산업 분야 기술 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.

현대로템은 지난 8일 서울 송파구에서 한국항공대와 우주산업 분야 기술 개발 MOU를 맺었다. 이용배 현대로템 대표이사 사장과 허희영 한국항공대 총장 등이 참석했다.

지난 8일 서울 송파구에서 열린 우주산업 분야 기술 개발 업무협약식에서 이용배 현대로템 대표이사 사장(왼쪽)과 허희영 한국항공대 총장(오른쪽)이 기념촬영을 하고 있다 [사진=현대로템]

양사는 발사체·위성·우주 탐사 등 국가 연구개발 과제를 공동으로 기획하고 수행하기로 했다. 한국항공대 전문가 그룹이 현대로템 사업에 대한 기술 검증을 지원하고, 글로벌 우주산업 트렌드와 최신 학술 정보를 공유한다. 기술 교류회를 통해 산업 현장의 기술적 난제 해결 방안을 도출할 예정이다.

또한 현대로템의 사업 수요를 반영한 우주 특화 커리큘럼을 공동으로 개발해 우수 인재를 양성할 계획이다.

현대로템은 올해 항공우주개발센터 내 항공우주시스템팀을 신설해 우주 사업을 강화하고 있다. 지난해에는 재사용 발사체용 메탄엔진 기술 개발 과제와 극초음속 비행체 '하이코어(HyCore)' 개발 과제 등을 수주했다.

y2kid@newspim.com