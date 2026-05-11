[6·3 지선] 오세훈 "고지대 25곳 엘리베이터…따릉이 7·8단 기어로 교체"

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서울 전역 이동 편의성 증진 공약 발표

지하철 역사 엘리베이터도 추가 설치

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 11일 서울 전역의 이동 편의성을 극대화하기 위한 교통 인프라 확충 공약을 발표했다.

오세훈 후보는 이날 서울 구로구 고지대 주택가 일대를 찾아 "사는 동네가 어디든, 몸이 불편하든 그렇지 않든, 서울 전역을 자유롭게 이동할 수 있도록 만드는 것이 '삶의 질 특별시'의 출발점"이라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 11일 서울 구로구 고척동에서 열린 '오세훈이 응원합니다-고지대 이동약자' 행사에 참석해 편의시설 관련 브리핑을 받은 뒤 어르신들과 함께 계단을 내려오고 있다. 2026.05.11 kunjoo@newspim.com

오 후보는 우선 지형이 험한 급경사 고지대 25개소에 엘리베이터를 설치하겠다고 공약했다. 계단을 오르내리는 것 자체가 일상의 고통인 고지대 주민을 위해 서울 25개 지역에 엘리베이터를 설치한다. 구로구 고척동, 동작구 사당동, 금천구 시흥동, 마포구 신공덕동, 성동구 옥수동 등 시민 공모를 거쳐 선정된 지역이 대상이다.

지하철 인프라는 보행 약자 중심으로 전면 재편한다. 이미 서울시는 지난해 12월 서울 지하철 338개 전 역사에 엘리베이터 설치를 완료해 '1역사 1동선 확보' 약속을 지킨 바 있다.

오 후보는 여기에 더해 장애인, 고령자, 영유아 동반자 등 이동 약자가 타인의 도움 없이도 역사 내 동선을 자유롭게 이용할 수 있도록 엘리베이터를 추가 설치할 방침이다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보(왼쪽)가 11일 서울 구로구 고척동에서 열린 '오세훈이 응원합니다-고지대 이동약자' 행사에 참석해 편의시설 관련 브리핑을 받고 있다. 2026.05.11 kunjoo@newspim.com

서울시 공공자전거 '따릉이'도 서울의 지형에 맞게 개선된다. 현재 3단 기어인 따릉이를 7~8단 기어로 교체해 언덕길에서도 힘들지 않게 탈 수 있도록 한다. 노후 교체 시기에 맞춰 매년 4000대씩 전환해 4만5000대 전체를 고성능 모델로 바꾼다. 평지 위주였던 따릉이 이동 범위가 서울 전역으로 확대된다.

오 후보는 "이동의 자유는 시민이 누려야 할 가장 기초적인 권리라는 생각으로 서울시의 동선을 재정비하려고 노력해왔다"며 "고지대에 살든, 몸이 불편하든, 서울 어디서나 막힘없이 이동할 수 있는 도시를 반드시 완성하겠다"고 밝혔다.

kh99@newspim.com