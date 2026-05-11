[6·3지선 인터뷰] 김기하 동해시장 후보 "동해, AI·항만물류·체류관광 전략도시 도약"

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경제 회복·일자리·시민 체감 변화 3대 키워드…산업·물류 중심 경제도시 전략 차별화

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 김기하 국민의힘 동해시장 후보가 "동해를 AI·항만물류·체류관광의 미래형 국가전략도시로 만들겠다"며 산업·물류 중심 경제도시 전략을 핵심 공약으로 제시했다.

김 후보는 11일 뉴스핌과의 인터뷰에서 "동해시는 지금 인구 감소와 지역경제 침체라는 큰 위기에 직면해 있다"며 "동해항과 북평산업단지를 중심으로 산업·물류·관광을 연결해 지역경제를 다시 살리고 시민이 실제로 변화를 느낄 수 있는 도시를 만들겠다"고 밝혔다.

김기하 동해시장 후보.[사진=김기하 선거사무소] 2026.05.11 onemoregive@newspim.com

김 후보는 '김기하 표 변화'의 핵심 키워드로 ▲경제 회복 ▲일자리 ▲시민 체감 변화 세 가지를 제시했다. 특히 타 후보와의 차별점으로 "단순한 복지 확대나 단기성 사업이 아니라 동해시의 미래 먹거리를 만드는 구조개혁형 정책"이라고 강조했다.

핵심 정책 패키지로는 ▲동해항 자유무역지역 지정 추진 ▲AI·데이터센터 유치 ▲북평산단 수소·에너지 산업 클러스터 조성 ▲동해역세권 복합개발 ▲관광·상권·주거 연계 도시재생 ▲기업유치 원스톱 지원센터 설치 등을 제시했다.

김 후보는 북평산단 수소산업 육성을 최우선 공약으로 내세운 이유에 대해 "동해시는 항만·산업단지·발전 인프라를 모두 갖춘 도시"라며 "북평산단과 동해항은 수소 저장·운송·물류 산업과 연결 가능성이 매우 크다"고 설명했다.

그는 "동해시는 수도권보다 산업용 부지확보가 용이하고, 환동해권 물류망과 연결돼 있다는 강점이 있다"며 "동해시를 강원 남부권 수소·에너지 산업 중심도시로 성장시키겠다"고 밝혔다.

구체적으로는 ▲수소 저장·운송 관련 기업 유치 ▲에너지 전문 연구기관 협력체계 구축 ▲동해항 배후 물류단지 확대 ▲데이터센터 및 친환경 전력 인프라 연계 ▲산업단지 스마트 기반시설 구축 등 '융합 산업도시 모델'을 제시했다.

김기하 동해시장 후보가 시민들과 인사를 나누고 있다.[사진=김기하 선거사무소] 2026.05.11 onemoregive@newspim.com

산업·물류 중심 전략과 환경·주거환경 균형에 대해서는 "산업 발전과 환경 보전은 대립 관계가 아니라 함께 가야 할 과제"라며 "산업은 북평권 중심으로, 관광과 주거는 묵호·망상·천곡·추암·무릉권 중심으로 특화하는 균형 전략을 추진하겠다"고 답했다.

환경영향 검토와 주민 의견 수렴을 강화하고 친환경 산업 중심으로 기업을 유치하겠다는 방침도 밝혔다.

KTX동해선 개통과 2025년 동해남부선 개통, 동해-강릉-삼척 고속화 사업 예타 통과를 언급하며 "시내구간 지하화와 동해역 일대 활성화"를 비전으로 제시한 김 후보는 "철도 지하화는 국가사업과 연계되는 만큼 중앙정부와의 협력이 매우 중요하다"며 "동해시는 역세권 개발계획과 도시계획을 선제적으로 준비해야 한다"고 강조했다.

구체적으로 ▲동해역 복합환승센터 조성 ▲역세권 상업·문화·주거 복합개발 ▲청년창업·문화 공간 확대 ▲시내 교통체계 연계 개편 등을 제시했다.

역세권 개발의 이익 분배 방안으로는 ▲원도심 상권 보호대책 마련 ▲공공임대 및 청년주택 확보 ▲지역업체 우선 참여 확대 ▲개발이익 일부 지역 환원 ▲공영주차장 및 생활 SOC 확충 등을 제시했다.

"불필요한 규제를 과감히 걷어내 기업하기 좋은 환경을 만들겠다"는 공약과 관련해서는 "기업 활동을 막는 행정 절차는 과감히 개선하되 시민 안전과 환경 기준은 결코 낮추지 않겠다"며 "규제 완화의 기준은 '기업 편의'가 아니라 '지역 발전과 시민 안전의 균형'"이라고 밝혔다.

김기하 동해시장 후보가 유권자의 지지를 호소하고 있다.[사진=김기하 선거사무소] 2026.05.11 onemoregive@newspim.com

개선 대상으로는 ▲기업 인허가 지연 문제 ▲산업단지 입주 절차 복잡성 ▲중복 행정 규제 등을 제시했다.

청렴 제도화 방안으로는 ▲주요 인허가 전 과정 공개 ▲외부 전문가 참여 평가 확대 ▲이해충돌 방지 시스템 강화 ▲계약·입찰 투명성 강화 ▲시장 직속 청렴감사체계 운영 등을 제시했다.

시장 취임 후 1년 안에 재난·안전 분야에서 반드시 바꾸겠다는 우선과제로 ▲산불·태풍 대응 시스템 강화 ▲해안·항만 안전체계 강화 ▲시민 생활 안전망 확대 세 가지를 제시했다.

정주 지원책으로는 ▲청년: 공공형 청년주택 공급 및 창업지원 ▲신혼부부: 출산·보육 연계 주거 지원 확대 ▲고령층: 마을 맞춤형 건강관리실 및 돌봄체계 확대 등을 밝혔다.

또 "지방의회 경험을 통해 중앙정부와 강원도의 예산 구조와 정책 흐름을 잘 이해하고 있다"며 "이 경험은 국비 확보와 규제 개선, 투자유치 과정에서 큰 강점이 될 것"이라고 강조했다.

전임 시정과의 관계와 관련해 "잘된 정책은 정파를 떠나 이어가겠다"며 계승할 부분으로 ▲관광 인프라 확충 ▲생활SOC 확대 사업 ▲도시 기반시설 개선을 제시했고, 개선·전환할 부분으로 ▲보여주기식 행사성 사업 축소 ▲성과 없는 예산사업 재검토 ▲기업 유치와 일자리 중심 행정 강화를 제시했다.

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