테일러팜스, 딥워터 이지 출시

AI 핵심 요약beta
- 테일러팜스가 12일 딥워터 이지 초코파우더를 출시했다.
- 기존 제품 의견 반영해 당류 1g 초코 파우더로 개발했다.
- 공식몰부터 판매하며 라인업을 파우더로 확대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 테일러팜스가 신제품 '딥워터 이지 초코파우더'를 출시했다고 밝혔다.
딥워터 이지는 기존 딥워터 제품 대비 부담을 낮춘 'Easy 레벨' 제품으로 기획됐다. 회사 측은 기존 제품에 대한 소비자 의견을 반영해 제품을 개발했다고 설명했다.
신제품은 1포(30g) 기준 당류 1g 수준의 초코 파우더 형태로 구성됐다. 식이섬유와 프리바이오틱스 3종을 배합했으며, 물 또는 우유 100~150ml에 혼합해 섭취할 수 있다. 제품은 파우치 타입 개별 포장 방식으로 제작됐으며 5포 단위로 구성된다.
회사 측은 이번 제품 출시를 통해 기존 음료 중심의 딥워터 라인업을 파우더 형태까지 확대했다고 밝혔다. 또한 여행이나 외부 활동 등 다양한 상황에서 선택할 수 있도록 제품 형태를 다양화했다고 설명했다.
딥워터는 테일러팜스의 이너클린 음료 브랜드다. 회사 측에 따르면 누적 판매량은 2500만병이다.
신제품 딥워터 이지는 테일러 공식몰을 시작으로 판매 채널을 순차적으로 확대할 예정이다.
whitss@newspim.com