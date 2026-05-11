양현준, 레인저스와 '올드 펌 더비'서 시즌 10호골

셀틱, 3-1 역전승...선두 승점 1점 차 추격

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 셀틱의 양현준이 '올드 펌 더비'에서 또 한 번 자신의 이름을 각인시켰다. 오는 16일 발표될 2026 북중미 월드컵 최종 명단을 앞두고 홍명보호의 윙어·윙백 자원 경쟁을 향한 강렬한 메시지를 전했다.

셀틱은 10일(현지시간) 스코틀랜드 글래스고 셀틱파크에서 열린 2025-2026 스코틀랜드 프리미어십 36라운드 레인저스전에서 3-1 역전승을 거뒀다. 5연승을 질주한 셀틱은 24승 4무 8패, 승점 76을 기록하며 선두 하트 오브 미들로시언(승점 77)을 승점 1점 차로 바짝 추격했다.

양현준은 4-2-3-1 포메이션에서 왼쪽 윙어로 선발 출전해 승부를 원점으로 돌리는 동점골을 책임졌다. 전반 9분 무어에게 선제골을 내주며 끌려가던 셀틱은 전반 23분 페널티지역 오른쪽을 파고든 아르네 엥겔스의 컷백을 양현준이 페널티지역 정면에서 오른발로 마무리해 골망을 갈랐다. 올 시즌 리그 8호이자 공식전 10호골로 셀틱 이적 후 처음 두 자릿수 득점을 완성했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 양현준이 10일(현지시간) 2025-2026 스코틀랜드 프리미어십 36라운드 레인저스전 전반 23분 페널티지역 정면에서 오른발로 골망을 흔들고(위 사진) 동료의 축하를 받고 있다(아래 사진). [사진=셀틱fc SNS] 2026.05.11 psoq1337@newspim.com

기세를 탄 셀틱은 후반 들어 승부를 뒤집었다. 후반 8분 티어니가 왼쪽 측면에서 문전으로 낮게 찔러준 크로스를 마에다 다이젠이 왼발로 밀어넣어 역전골을 만들었다. 4분 뒤 또 한 번 마에다의 발끝이 터졌다. 왼쪽에서 올라온 크로스를 상대 수비가 걷어내자 마에다가 페널티지역에서 오버헤드킥으로 연결해 3-1을 만들었다.

양현준은 후반 36분 교체 아웃되기 전까지 측면을 오가며 꾸준히 압박과 침투를 반복했다. 공식전 44경기 10골 2도움으로 시즌 두 자릿수 득점 고지를 밟은 그는 2021년 강원FC에서 프로 생활을 시작한 뒤 처음 맞이한 '10골 시즌'을 올드 펌 더비에서 완성했다.

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