민형배, 광주 서창교차로서 첫 출근길 인사…"압도적 성장"

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선대위 출범 이후 본격 선거행보 나서

민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보, 출근길 인사. [사진=민형배 후보 측] 2026.05.11 bless4ya@newspim.com

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보가 11일 출근길 인사에 나서며 시민 접점 행보에 돌입했다.

전날 전남광주 대전환 선거대책위원회 공식 출범 이후 첫 현장 행보다.

선대위에 따르면 민 후보는 이날 광주 서창교차로에서 출근길 차량과 시민을 향해 인사를 건네며 필승 각오를 다졌다.

서창교차로는 광주 서남권의 주요 관문이자 상무권, 광산권, 전남 서남부 생활권을 잇는 교통 요충지다. 도심과 외곽, 광주와 전남을 오가는 시민들의 일상이 교차하는 상징적 공간으로 꼽힌다.

첫 출근길 인사 장소로 서창교차로를 선택한 것은 광주와 전남이 이미 하나의 생활권으로 연결돼 있다는 점을 직접 보여주기 위한 취지로 풀이된다.

민 후보 캠프 관계자는 "전남과 광주는 행정구역상 나뉘어 있을 뿐, 시민의 삶 속에서는 이미 하나의 생활권"이라며 "시민 한 분 한 분의 삶을 바꾸는 통합으로 전남광주의 압도적 성장을 반드시 이뤄내겠다"고 밝혔다.

이어 "선대위 출범으로 전남광주 대전환을 이끌 조직의 틀을 세웠다면 첫 출근길 인사는 시민 속에서 그 비전을 실천하겠다는 선언의 첫걸음"이라고 설명했다.

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