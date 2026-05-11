[서울시의원 후보] 민주 성북구 1~4선거구, 한신·목소영·강동길·이소라

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당이 서울 성북구 서울시의원 선거구별 후보를 확정했다.

성북구는 재개발·교통 개선과 함께 교육·주거 환경 정비, 생활 인프라 확충이 주요 현안으로 꼽힌다. 민주당은 지방의회 경험과 정책 전문성을 갖춘 후보들을 전면 배치하며 지역 표심 공략에 나섰다.

한신 더불어민주당 성북구 1선거구 후보. [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 성북구 1선거구 한신 후보

1969년생인 한신 후보는 제11대 서울시의회 의원으로 활동 중이며, 현재 환경수자원위원회 부위원장과 예산결산특별위원회 위원을 맡고 있다.

성북구 제1선거구(성북동·삼선동·동선동·돈암2동·안암동·보문동)를 지역구로 두고 활동하고 있다.

서울시의회에서는 도시안전건설위원회와 운영위원회, 예산결산특별위원회에서 활동했다. 서울물재생시설공단 이사장 후보자 인사청문특별위원회 위원으로도 참여했다.

'마약 청정도시 서울'을 위한 특별위원회 부위원장과 2036년 서울올림픽 유치 지원 특별위원회, 의료관광 특별위원회, 에너지전략특별위원회를 비롯한 다양한 특별위원회 활동에도 참여하며 환경·안전·도시 정책 분야 의정 경험을 쌓아왔다.

목소영 더불어민주당 성북구 2선거구 후보. [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 성북구 2선거구 목소영 후보

1979년생인 목소영 후보는 제6·7대 성북구의회 의원을 지낸 재선 구의원 출신으로, 현재 김영배 국회의원 보좌관으로 활동하고 있다.

명지대학교 정치외교학과를 졸업했으며, 한양대학교 공공정책대학원에서 지방자치학 석사 과정을 밟았고 중앙대학교 의회학과 박사과정을 수료했다.

성북구의회에서는 보건복지위원회 위원장을 맡았으며, 개혁특별위원회와 성북구 인권위원회, 녹색환경정책추진위원회에서 활동하며 복지·인권·환경 분야 의정 경험을 쌓았다.

전국여성지방의원네트워크 공동대표와 전국사회적경제매니페스토실천협의회 실행위원을 맡아 여성 정치와 사회적경제 분야 활동을 이어왔다.

이와 함께 고용진 국회의원실 비서관, 여성정치세력민주연대 기획부장으로 활동하며 정책·정당 실무 경험을 쌓았다. '매니페스토 약속대상' 대상과 성북구의회 우수의원 선정 경력도 보유하고 있다.

강동길 더불어민주당 성북구 3선거구 후보. [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 성북구 3선거구 강동길 후보

1964년생인 강동길 후보는 제10·11대 서울시의회 의원으로 활동 중인 재선 시의원으로 현재 도시안전건설위원회 위원장을 맡고 있다.

성균관대학교 법학과를 졸업했고, 경복대학교 복지행정학과 산업체 겸임교수로 활동했다.

서울시의회에서는 주택공간위원회와 행정자치위원회, 기획경제위원회에서 활동했다. 예산결산특별위원회 부위원장과 기획경제위원회 부위원장을 맡아 재정·경제 분야 의정 경험도 쌓았다.

부동산대책 및 주거복지 특별위원회와 2050 탄소중립과 정의로운 전환 특별위원회, 동북권역 교통발전 특별위원회 활동에도 참여했다.

강 후보는 기동민 국회의원 정책특별보좌관을 지냈으며, 도시안전·주거·교통 분야 정책 활동을 이어오고 있다.

이소라 더불어민주당 성북구 4선거구 후보. [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 성북구 4선거구 이소라 후보

1994년생인 이소라 후보는 제11대 서울시의회 의원으로 활동 중이며, 현재 교육위원회와 예산결산특별위원회 위원을 맡고 있다.

성신여자대학교 정치외교학과를 졸업했고, 사회복지학을 복수전공했다. 현재 더불어민주당 서울시당 대변인으로 활동하고 있다.

서울시의회에서는 보건복지위원회 부위원장을 지냈다. 교육위원회와 예산정책위원회, 예산결산특별위원회에서 활동하며 복지·교육·재정 분야 의정 경험도 쌓았다.

부동산대책 및 주거복지 특별위원회와 저출생 인구절벽 대응 특별위원회, 학교·학원가 교통안전대책 특별위원회 부위원장을 맡아 청년·교육·생활안전 분야 정책 활동에도 참여했다.

이 후보는 더불어민주당 서울시당 대학생위원장과 성북구청장 정책비서를 지내며 당과 지방행정 분야 경험을 쌓아왔다.

chogiza@newspim.com