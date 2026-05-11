강진영화관, 13일부터 영화 1000원 관람…예산 소진 시까지

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↑[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 강진군은 강진영화관이 오는 13일부터 예산 소진 시까지 누구나 1000원에 영화를 관람할 수 있는 특별 행사를 운영한다고 11일 밝혔다.

이번 행사는 영화진흥위원회의 '2026년 국민 영화관람 활성화 지원사업'에 강진영화관 운영사 작은영화관㈜이 선정되면서 추진됐다.

강진영화관 전경. [사진=강진군]

해당 사업은 침체된 영화관 시장 회복과 문화활동 활성화를 목적으로 하며, 강진영화관은 총 2500만 원의 예산을 지원받는다.

이에 따라 기존 7000원이던 일반 관람료는 현장 예매 기준 1000원으로 낮아지며 3D 영화는 3000원에 이용할 수 있다. 온라인 예매는 아이디당 최대 2매까지 가능하고 현장 예매는 매수 제한이 없다.

행사는 남녀노소 누구나 참여할 수 있도록 운영되며 가족 단위 관람객과 지역 주민의 영화관 이용 증가가 기대된다.

강진군 관계자는 "이번 할인 혜택이 군민의 문화 향유 기회를 확대하고 지역 영화관 활성화에 기여할 것으로 본다"며 "앞으로도 문화복지 확대에 힘쓰겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com