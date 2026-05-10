수원시, 드론 활용 공동주택 공사 현장 등 안전 점검

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안전사각지대 점검해 위험 요소 사전 발굴 안전사고 예방

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 장안구 이목지구 에이(A)3·에이(A)4블록 공동주택 공사 현장에서 '2026년 집중안전점검'과 연계한 드론 활용 건축 분야 안전 점검을 했다고 10일 밝혔다.

드론 활용 안전점검을 하고 있는 모습. [사진=수원시]

지난 8일 진행된 이번 점검은 행정안전부가 주관하는 '2026년 집중안전점검'의 하나다.

김현수 수원특례시 제1부시장과 안전교통국장 등이 점검에 참여했다.

토지정보과는 드론 촬영을 하고, 건축 분야 외부 전문 기관인 ㈜원탑은 현장 점검과 안전성 분석을 했다.

사람이 접근하기 어렵거나 육안 확인이 힘든 안전사각지대를 드론으로 점검해 위험 요소를 사전에 발굴하고 안전사고를 예방한다.

수원시는 집중안전점검 대상 116개소 가운데 부지가 넓고 고층 구조물 점검이 필요한 시설물을 드론 점검 대상으로 선정했다.

이날 점검에서는 공동주택 외벽과 지붕, 접합부 등을 촬영하며 균열과 누수 여부, 구조물 안정성 등을 확인했다.

드론을 활용하면 고층부와 협소 공간 등 사람이 접근하기 어려운 구역까지 정밀하게 확인할 수 있어 점검 효율성과 안전성을 높일 수 있다.

수원시는 점검 결과에 따라 보수·보강 등 후속 조치를 지속해서 관리할 계획이다.

수원시 관계자는 "첨단 과학 장비를 활용해 정밀한 안전 점검을 추진하고 있다"며 "점검 결과에 따라 보수·보강 등 필요한 후속 조치가 이행되도록 철저하게 관리하겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com