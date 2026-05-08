예경, 광주·부산서 예술산업 금융지원 설명회

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부와 예경이 21일부터 22일까지 광주·부산에서 예술산업 금융지원 시범사업 설명회를 연다.
- 지역 예술기업 대상으로 정책금융 교육과 1:1 상담을 제공한다.
- 융자·보증 선택법 등 실무 중심 내용으로 기업 성장 돕는다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 예술경영지원센터가 오는 21일부터 22일까지 광주·부산 두 도시에서 '예술산업 금융지원 시범사업 지역설명회'를 연다.
이번 설명회는 지역 예술기업 및 예술분야 협·단체 관계자를 대상으로, 정책금융 이해를 높이고 시범사업 참여를 실질적으로 준비할 수 있도록 교육과 상담을 제공하기 위해 마련됐다. 21일에는 I-PLEX 광주, 22일에는 부산문화회관 배움터에서 각각 열린다.
'예술기업을 위한 정책금융 활용과 자금조달 전략'을 주제로 한 이번 설명회는 정책금융 구조·활용법 교육, 예술산업 금융지원 시범사업 안내, 기업별 1:1 상담 등 세 가지로 구성된다. 특히 융자와 보증 가운데 기업 상황에 맞는 방식 선택법, 자금조달 준비사항과 주요 검토 요소 등 실무 중심 내용을 다룰 예정이다. 1:1 상담은 사전 예약제로 운영되며, 기업의 사업 내용과 재무 현황을 바탕으로 자금 활용 방향과 융자·보증 적합 여부를 개별 안내한다.
예경 관계자는 "이번 설명회를 통해 많은 지역 예술기업이 정책금융을 올바르게 이해하고, 각 기업의 여건에 맞게 활용해 성장의 발판을 마련하는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com