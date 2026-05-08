드리핀 차동협, '두근대' MV 티저 공개…청량 설렘 폭발

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 드리핀 차동협이 설렘 가득한 청량 무드로 데뷔 카운트다운에 돌입했다. 중독성 강한 멜로디와 포인트 안무가 담긴 '두근대' 뮤직비디오 티저를 공개하며 K팝 팬들의 심박수를 끌어올렸다.

소속사 울림엔터테인먼트는 8일 공식 유튜브 채널을 통해 드리핀 차동협의 첫 번째 싱글 '두근대' 뮤직비디오 티저를 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 차동협 뮤비 티저. [사진=울림엔터테인먼트] 2026.05.08 moonddo00@newspim.com

어디론가 힘차게 뛰어가는 멤버들의 모습으로 시작된 영상은 화이트 톤 공간을 배경으로 자유롭게 뛰놀고 장난을 치는 모습이 이어지며 차동협만의 청량하고 사랑스러운 분위기를 완성했다.

특히 티저 영상에는 타이틀곡 '두근대'의 멜로디와 함께 '두근두근 대'라는 가사 일부가 공개돼 중독성을 자아냈다. 여기에 심장 박동 사운드에 맞춰 가슴을 펌핑하는 포인트 안무가 함께 공개되며 눈과 귀를 동시에 사로잡았다.

차동협의 데뷔 타이틀곡 '두근대'는 좋아하는 사람을 떠올리며 주체할 수 없이 떨리는 마음을 직관적인 비트와 가사로 표현했으며, 설렘이 피어오르는 순간의 감정들을 섬세하게 담아낸 곡이다.

데뷔 5년 만에 선보이는 첫 유닛 프로젝트로 드리핀과는 또 다른 매력을 예고한 차동협이 '두근대'를 통해 어떤 음악과 퍼포먼스로 K팝 팬들의 심장을 두근거리게 만들지 기대가 모인다.

한편, 차동협의 첫 번째 싱글 '두근대'는 오는 12일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.

moonddo00@newspim.com