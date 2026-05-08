정이한 부산시장 후보 "방송사 TV토론회 배제 규탄…무기한 단식"

AI 핵심 요약beta
- 정이한 개혁신당 부산시장 후보가 8일 TV토론회 배제를 규탄했다.
- 오늘부터 무기한 단식에 들어가며 방송사 일방적 배제를 비판했다.
- 과거 선거 참여 사례를 들어 공정 원칙 훼손과 시민 알권리 침해를 주장했다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 정이한 개혁신당 부산시장 후보가 방송사 TV토론회 배제를 규탄하며 무기한 단식에 들어간다.
정 후보는 8일 성명을 통해 "오늘부터 무기한 단식에 들어간다. 저는 TV 토론회 참석을 위한 모든 법적 요건을 갖춘 후보다. 그럼에도 방송사의 일방적인 배제로 인해 정당한 권리를 원천 봉쇄당했다"고 주장했다.
그러면서 "과거 2018년과 2022년 부산시장 선거 당시, 제3당과 제4당 후보들은 선관위 공식 토론회는 물론 방송사 초청 토론회에도 모두 참여했다"라며 "이것은 우리 부산이 지켜온 민주주의의 상식이자 공정의 원칙이었다"고 날을 세웠다.
이어 "이번 선거에서만 그 문이 굳게 닫혔다"면서 "후보의 입을 막는 것은 결국 부산 시민의 알 권리를 가로막고 유권자의 선택권을 박탈하는 폭거"라고 비판했다.
정 후보는 "준비한 정책을 검증받을 최소한의 기회조차 허락되지 않는 현실 앞에, 저는 이제 제 목소리 대신 몸을 던져 이 부당함을 호소하고자 한다"며 "무너진 공정을 바로 세우고 부산의 민주주의를 지키겠다. 정의로운 경쟁의 무대가 다시 열릴 때까지, 끝까지 싸우겠다"고 목소리를 높였다.
ndh4000@newspim.com