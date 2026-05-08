유나이트, 동양 판타지 입었다…'포즈!' MV 티저 공개

AI 핵심 요약beta
- 유나이트가 7일 미니 8집 타이틀곡 뮤직비디오 티저를 공개했다.
- 동양 판타지 콘셉트로 도복 입은 멤버들이 신비로운 포즈를 취했다.
- 이준엽 감독 작품으로 12일 앨범 발매를 예고했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 유나이트가 신비로운 동양 판타지 콘셉트로 컴백 분위기를 달궜다.
소속사 파라뮤직은 지난 7일 공식 SNS를 통해 유나이트의 미니 8집 '인연 파트 1(INYUN Part.1)' 타이틀곡 '포즈! (姿態)' 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.
공개된 티저 영상은 동양적인 무드와 초현실적인 연출이 어우러진 독특한 분위기로 단번에 시선을 사로잡았다. 도복을 입은 멤버들이 등장해 명상과 수련에 나서는 듯한 모습으로 신비로움을 더했다.
특히 산속에서 균형을 잡거나 전통적인 공간에서 독특한 자세를 취하는 장면들은 '포즈! (姿態)'라는 타이틀과 연결된 콘셉트를 감각적으로 풀어냈다. 기묘하면서도 위트 있는 연출은 강한 인상을 남기며 뮤직비디오 본편에 대한 기대감을 높였다.
'포즈! (姿態)' 뮤직비디오는 글로벌 브랜드 나이키의 캠페인 필름을 비롯해 뉴진스의 '하우 스위트(How Sweet)' 퍼포먼스 비디오, 엔믹스의 '대쉬(DASH)', 지올 팍(Zior Park)의 '크리스천(CHRISTIAN)', QWER의 '세레모니(CEREMONY)' 등을 연출한 이준엽 감독이 메가폰을 잡아 위트 있는 비주얼과 화면 구성으로 높은 몰입도를 예고하며 기대를 더하고 있다.
이번 영상은 짧은 분량만으로 유나이트만의 확장된 세계관을 선보이며 글로벌 팬들의 이목을 끌었다. 새 앨범 '인연 파트 1(INYUN Part.1)'을 통해 확장된 서사와 음악, 비주얼을 유기적으로 연결하며 새로운 챕터를 예고한 이들이 이번 컴백으로 어떤 음악과 퍼포먼스를 보여줄지 관심이 쏠리고 있다.
한편, 유나이트의 미니 8집 '인연 파트 1'은 오는 12일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.
moonddo00@newspim.com