대전경찰청, 검찰·세관 등 마약범죄 공동대응 구축

AI 핵심 요약beta
- 대전경찰청이 8일 온라인 마약범죄 대응 위해 8개 기관과 합동 소통회의를 열었다.
- 신종 마약 유통 대응과 의료용 마약 관리 강화, 유흥가 단속 등을 중점 논의했다.
- 관계기관 간 상시 협업체계 구축과 정보 공유, 합동 단속을 지속 추진한다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전경찰청이 최근 확산하는 온라인 기반 마약범죄에 대응하기 위해 검찰·세관·식약청 등 관계기관과 합동 대응체계 구축에 나섰다.
대전경찰청은 8일 오전 청사 10층 카르페디엠홀에서 대전지검, 대전세관, 대전식약청, 대전시, 보건소, 마약퇴치운동본부 등 8개 기관 관계자 30여 명이 참석한 가운데 마약류 범죄 대응을 위한 합동 소통회의를 개최했다고 밝혔다.
이날 회의에서는 신종 마약류 유통 대응과 의료용 마약류 관리 강화, 유흥가 중심 집중 단속, 중독자 치료·재활 연계 방안 등이 중점 논의됐다.
특히 기관들은 해외 밀반입 마약 정보 공유, 의료용 마약류 불법 유통 단속 협력, 수사 공조 강화, 치료·재활 연계 체계 구축 필요성에 공감대를 형성했다.
경찰은 이번 회의를 계기로 관계기관 간 상시 협업체계를 구축하고 정보 공유와 합동 단속을 지속 추진할 계획이다.
최근 마약범죄는 SNS와 익명 메신저를 활용한 비대면 거래가 증가하며 일상 깊숙이 확산하는 추세다.
실제 대전지역 마약류 사범 검거 인원은 2022년 209명, 2023년 335명, 2024년 195명, 2025년 208명 등 매년 증감을 반복하며 꾸준히 발생하고 있다.
백동흠 대전경찰청장은 "마약범죄는 단일 기관 대응만으로 한계가 있다"며 "단속뿐 아니라 예방·치료·재활까지 종합 대응체계를 강화해 시민이 안심할 수 있는 사회 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com