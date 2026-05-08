LG CNS, 로봇 플랫폼 '피지컬 웍스'로 RX 시장 조준한다 (영상)

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산업용 로봇의 학습부터 운영까지 통합 관리하는 로봇 전환 플랫폼 공개

로봇 현장 적용 1~2개월로 단축…생산성 15% 향상·운영비 18% 절감 기대

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = LG CNS가 '피지컬 웍스' 플랫폼으로 제조·물류 현장을 중심으로 한 로보틱스 전환(RX·Robotics Transformation) 사업 확대에 나선다.

LG CNS는 지난 7일 서울 마곡 LG사이언스파크에서 'RX 미디어데이'를 열고 RX 플랫폼 브랜드인 '피지컬웍스(PhysicalWorks)'와 '피지컬웍스 포지(PhysicalWorks Forge)', '피지컬웍스 바통(PhysicalWorks Baton)'을 공개했다.

LG CNS는 7일 서울 마곡 LG사이언스파크에서 'RX 미디어데이'를 열고 RX 플랫폼 브랜드인 '피지컬웍스(PhysicalWorks)'와 '피지컬웍스 포지(PhysicalWorks Forge)', '피지컬웍스 바통(PhysicalWorks Baton)'을 공개했다.[사진=송은정 기자]

피지컬 웍스 플랫폼은 엔드 투 엔드 피지컬 AI 플랫폼이다. 로봇 학습을 위한 데이터 획득부터 로봇 브레인 학습, 현장에 로봇을 운영하는 데까지 전체 라이프 사이클을 통합 지원한다.

피지컬 웍스는 크게 두 가지 플랫폼으로 구성되어 있다. 로봇 학습 데이터를 만들고 로봇 브레인인 로봇 파운데이션 모델(RFM)을 학습할 수 있는 ▲피지컬 웍스 포지와 로봇 로봇 코스 매니지먼트 기능을 제공하고 있는 ▲피지컬 웍스 바톰이다.

피지컬웍스 포지는 로봇 학습 데이터 수집부터 현장 적용까지 '전 주기'를 지원하는 플랫폼이다. 로봇의 현장 투입 기간을 수개월에서 1~2개월로 단축할 수 있다.

피지컬웍스 바통은 도입된 이기종 로봇의 통합 관제 및 에이전틱 AI로 로봇 운영을 최적화하는 플랫폼이다. 이를 100대 규모 로봇 운영 환경에 적용할 경우, 생산성은 약 15% 향상, 운영비는 최대 18%까지 절감할 수 있다.

◆ 피지컬웍스 포지 "로봇의 현장 투입 기간, 수개월에서 1~2개월로 단축"

피지컬 웍스 포지는 로봇 학습 데이터를 수집하는 기능,인공지능(AI)이 학습 데이터를 자동으로 생성하는 기능, 학습된 데이터를 정지시키는 기능, 로봇 브레인을 학습하는 기능, 로봇 브레인이 학습한 대로 잘 동작하는지 평가하는 기능과 로봇 프레임을 배포하고 관리하는 기능들을 가지고 있다.

피지컬 웍스 포지는 학습하는 기능이 강점이다. 로봇을 원격으로 조정하여 학습 데이터를 수집하는 방법을 제공한다. 원격 조정을 위한 다양한 종류의 가상현실(VR) 컨트롤러나 모션 캡처, 수트 등을 지원하고 있다.

시뮬레이션 기반 원격 조정 학습 데이터 수집을 통해 실제 로봇이 없어도 가상의 세계에 있는 로봇을 원격 조종해서 로봇 학습 데이터를 획득할 수 있다.

AI를 통해 학습 데이터를 자동으로 생성할 수 있다. 사람이 움직이는 동작을 정확하게 인식해서 로봇 동작을 만들어내고 로봇 동작에서 로봇 학습 데이터를 만들어내는 방식이다.

로봇 브레인 학습 기능도 탑재했다. 피지컬 웍스 포지를 사용하면 로봇 브레인을 학습시키는 방법을 전혀 몰라도 간단히 원 클릭만으로 학습시킬 수 있다. 시중에서 많이 활용되는 대부분의 RFM을 지원한다. 많은 경험을 통해 찾은 RFM별 최적의 하이퍼 파라미터 조합을 시스템에 내장했다.

AI 에이전트 기반의 RFM 자동 평가 기능도 제공한다. 학습시킨 RFM을 시뮬레이션 환경에 있는 가상의 로봇에게 이식시키고 원하는 대로 움직이는지를 사전에 평가하는 기능이다.

이렇게 학습된 로봇 브레인은 피지컬 업스 바통을 통해서 실시간으로 로봇에게 인식되어 학습한 동작을 하게 한다.

피지컬 웍스 포지의 강점은 학습에 필요한 데이터를 가장 빠르게 확보할 수 있다는 것이다. 로봇 프레임 전문가 없이도 쉽게 학습시킬 수 있다. 또한, 기업이 확보한 로봇 학습 데이터를 계속 축적하여 기업의 자산으로 활용할 수 있다.

피드백 노트가 적용이 되어 지속 발전하는 RFM을 확보할 수가 있다. 그래픽처리장치(GPU) 최적화를 통해서 비용 효과적인 RFM 학습이 가능하고 학습된 RFM을 빠르게 검증해 테스트 기간 및 비용을 절감할 수 있다.

LG CNS가 '피지컬 웍스' 플랫폼으로 제조·물류 현장을 중심으로 한 로보틱스 전환(RX·Robotics Transformation) 사업 확대에 나선다.[사진=송은정 기자]

◆피지컬웍스 바통 "생산성 약 15% 향상, 운영비 최대 18%까지 절감"

'피지컬 웍스 바통'의 주요 기능은 AI 에이전트를 통해 로봇 작업을 생성하고 할당하는 기능과 작업 및 이동 경로를 최적화하는 기능, 멀티 밴더 멀티 타입 로봇을 통합 관제하는 기능, 로봇 작업을 시뮬레이션하는 기능, 클라우드 기반 추론을 더 잘할 수 있게 하는 기능, 로봇의 성과를 관리하는 기능 등이다.

우선적으로, 로봇이 하는 일을 디자인하는 로봇 워크플로우 디자이너의 역할을 한다. 로봇이 어떻게 일을 해야 되는지 업무 흐름을 시각화해 마치 파워포인트를 만들듯이 편안하게 쉽게 작성할 수 있다. 또한, AI 채팅을 통해서 더 쉽게 작성할 수 있다.

로봇이 하는 작업에 대해 한눈에 파악할 수 있게 하는 기능들도 탑재됐다.

멀티 타입 로봇을 통합 관제하는 기능도 내장됐다. 로봇이 어디에 있는지, 어떤 일을 하고 있는지, 로봇의 상태가 어떤지 등을 한눈에 파악할 수 있다.

시나리오 기반의 시뮬레이션 검증 기능으로 실제 로봇을 현장에 투입하지 않아도 미리 사전에 작동 기능을 검증하는 기능들을 수행한다.

로봇에 대한 성과 관리 시스템도 강점이다. 로봇이 원하는 작업을 얼만큼 잘하고 있는지, 로봇이 기대한 목표를 만들어내고 있는지, 이런 부분들을 수치화해서 보여줄 수 있다. 로봇의 정규 주기들도 정확하게 파악해서 가장 최적화된 주기로 로봇을 관리할 수가 있다.

피지컬 웍스 바통의 강점은 단 하나의 플랫폼으로 멀티 벤더, 멀티 타입의 로봇들을 통제 통합 관제할 수 있다는 점이다. 또한, AI를 통한 최적화로 로봇 자원의 활용을 극대화할 수 있다.

이날 행사에서 박상엽 LG CNS 최고기술책임자(CTO)는 "앞으로는 소프트웨어 업그레이드를 통해서 로봇이 하는 일을 실시간으로 바꿀 수 있는 다이나믹 패턴의 시대가 올 것"이라며 "로봇을 끊임없이 활용하는 방법을 찾는 것이 경쟁력의 척도가 될 것"이라고 밝혔다.

이어 "현재는 로봇 한 대에 탑재되는 지능을 고민하지만 앞으로는 수백 수천 개의 로봇이 하나의 지능으로 움직이는 로봇 군집 지능화 시대가 오게 될 것"이라며 "로봇뿐만 아니라 생산 설비, 물류 설비, 그리고 레거시 시스템들이 하나로 묶여져서 치밀하게 움직이는 체계로 발전하게 될 것"이라고 강조했다.

그러면서 "로봇의 퍼포먼스를 관리하는 것도 상당히 중요하게 될 것"이라며 "결국에는 가성비 좋은 성과가 좋은 로봇들이 더 큰 관심을 받게 될 것"이라고 덧붙였다.

yuniya@newspim.com