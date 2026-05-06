의왕시 "개인지방소득세 내달 1일까지 신고·납부해야"

AI 핵심 요약beta
- 경기 의왕시가 1일부터 6월 1일까지 개인지방소득세 신고 납부 홍보를 시작했다.
- 2025년 귀속 종합소득세가 있는 개인은 6월 1일까지 홈택스나 방문 신고로 처리한다.
- 모두채움 대상자는 안내문으로 간편 신고하고 시가 원활한 납부를 지원한다.
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[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시가 5월 1일부터 6월 1일까지 2025년 귀속 개인지방소득세(종합소득세)의 신고와 납부 홍보에 나섰다.
6일 시에 따르면 5월은 2025년 귀속 개인지방소득세(종합소득세) 확정신고의 달로, 2025년도에 종합소득이 있는 개인은 올해 6월1일까지 종합소득세와 개인지방소득세를 신고･납부해야 한다.
신고는 국세청 홈택스·손택스(모바일 앱)로 종합소득세를 신고한 후 위택스로 연계해 개인지방소득세를 전자 신고하는 방식으로 하거나 동안양세무서 및 의왕시청 민원실에 마련된 신고창구를 방문해 신고하는 방식으로 하면 된다.
다만 시청민원실 신고 창구는 국세청에서 납부(환급) 세액을 미리 계산해 제공된 '모두채움 안내문'을 받은 모두채움신고 대상자에 한해 신고를 지원한다.
'모두채움 안내문'을 받은 납세자는 별도의 방문 없이 홈택스·손택스 또는 ARS를 통해 종합소득세를 신고한 후 지방소득세는 안내문에 기재된 가상계좌로 납부하면 된다.
시 관계자는 "5월 말에는 신고․납부가 집중돼 원활한 업무처리가 어려울 수 있으니 미리 신고․납부를 마무리 해주시길 바란다"며 "납세자가 편리하게 신고․납부 할 수 있도록 시에서 적극 지원하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com