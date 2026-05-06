'당 줄이고 풍미 올렸다'…파리바게뜨, 저당 디저트 시장 확장

발효버터·쌀누룩 더한 저당 디저트 출시…가정의 달 선물 수요 공략

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 파리바게뜨의 건강 베이커리 브랜드 '파란라벨(PARAN LABEL)'이 신제품 '저당 발효버터 롤케익'을 출시하며 저당 디저트 시장 공략에 나섰다. 최근 건강한 식습관과 저당 트렌드가 확산되는 가운데 맛과 영양을 동시에 고려한 제품군 확대에 속도를 내는 모습이다.

6일 파리바게뜨에 따르면 '저당 발효버터 롤케익'은 100g당 당 함량을 5g 미만으로 설계해 당 부담을 낮춘 것이 특징이다. 여기에 100% 발효버터를 사용해 촉촉한 시트와 부드러운 크림 식감을 구현했다. 발효버터는 유크림에 젖산균 등 미생물을 더해 발효시키는 유럽 전통 방식으로 제조되며, 일반 버터보다 깊은 풍미와 은은한 산미, 견과류 같은 고소한 향을 내는 것으로 알려져 있다.

파리바게뜨 파란라벨, '저당 발효버터 롤케익' 출시. [사진=파리바게뜨 제공]

제품에는 숙성된 쌀누룩에서 얻은 쌀풍미액도 더했다. 이를 통해 단맛과 산미를 자연스럽게 살려 저당 제품 특유의 밋밋함을 보완했다는 설명이다. 파리바게뜨는 최근 소비자들이 단순 저칼로리보다 '맛있는 건강 디저트'를 선호하는 흐름에 주목해 제품 개발에 반영했다고 밝혔다.

회사 측은 어버이날과 스승의날, 부부의날, 성년의날 등 각종 기념일이 몰린 가정의 달 시즌을 겨냥해 선물 수요도 적극 공략할 계획이다. 건강과 맛을 동시에 고려한 디저트라는 점을 앞세워 부담 없이 즐길 수 있는 프리미엄 선물 제품으로 포지셔닝한다는 전략이다.

파리바게뜨 관계자는 "최근 식습관 트렌드를 반영해 고품질 발효버터를 활용한 저당 디저트를 선보이게 됐다"며 "저당 발효버터 롤케익은 소중한 분들께 마음을 전하는 선물은 물론 일상에서도 부담 없이 즐길 수 있는 디저트"라고 말했다. 한편 파란라벨은 지난해 2월 론칭 이후 누적 판매량 2400만개를 돌파하며 건강빵 시장에서 존재감을 키우고 있다.

mkyo@newspim.com