대전시, 어버이날 기념행사 개최…"어르신 친화 도시"

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 6일 대전광역시노인복지관에서 제54회 어버이날 기념행사를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 대전시가 주최하고 대한노인회 대전광역시연합회가 주관했다. 행사에는 박상도 대한노인회 대전광역시연합회장을 비롯해 어르신 등 300여 명이 참석했다.

6일 대전노인복지관에서 열린 제54회 어버이날 기념행사. [사진=대전시] 2026.05.06 nn0416@newspim.com

기념식은 노인 강령 낭독을 시작으로 유공자 표창과 기념사 순으로 진행됐으며 한민족예술단의 식전 공연과 어르신 노래자랑 등 다양한 프로그램이 이어져 분위기를 더했다.

이날 행사에서는 효실천기여단체와 효행자 등 평소 효를 실천해 온 개인과 단체가 보건복지부장관 표창과 대전광역시장 표창을 수상했다.

보건복지부장관 표창은 효실천기여단체 부문 한국전례문화원(대표 권진희주)과 효행자 부문 양원규(유성구) 씨가 각각 수상했다.

대전광역시장 표창은 효행자 부문 이미화·한창수·최숙희·박순단·이일배·유숙희·차청해 씨, 장한어버이 부문 최석홍·유인순·류중섭·송우용·이추자 씨 등 총 12명에게 수여됐다.

최우경 대전시 복지국장은 "어르신을 존중하고 공경하는 어르신 친화 도시를 만들어 가겠다"며 "앞으로도 어르신들의 목소리를 정책에 적극 반영하겠다"고 말했다.

한편 대전시는 뿌리공원과 족보박물관 등 효문화 기반시설을 바탕으로 한국효문화진흥원을 중심으로 한 교육·연구와 시민 참여 활동을 지속적으로 추진하고 있다.

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