윤건영, 충북교육감 예비 후보 등록…선거운동 본격화

AI 핵심 요약beta
- 윤건영 충북교육감이 6일 예비후보 등록을 마치고 선거운동에 돌입했다.
- 충혼탑 참배와 거리 인사로 민심 접촉에 나섰다.
- 실용·포용·안심 교육 공약으로 확장형 충북교육 비전을 제시했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감이 6일 예비 후보 등록을 마치고 본격적인 선거 운동에 돌입했다.
현직 프리미엄에 안주하지 않고 '성과 기반 재도전'을 내세운 행보를 시작했다.
윤 예비 후보는 이날 오전 충북도선거관리위원회에서 예비 후보 등록을 마친 뒤 첫 공식 일정으로 청주시 오창중앙근린공원 내 충혼탑을 찾아 참배했다.
이후 청주 고속버스터미널 사거리 등 유동 인구가 많은 지역에서 거리 인사를 진행하며 민심 접촉에 나섰다.
그는 향후 선거 운동에서 지난 4년간의 교육 성과를 바탕으로 한 '확장형 충북교육' 비전을 강조할 계획이다.
특히 '충북에서 나고 자란 교육 전문가'라는 점을 부각하며 지역 기반 리더십을 전면에 내세운다는 전략이다.
주요 공약으로는 ▲실력과 인성을 함께 키우는 '실용 교육' ▲ 교육 격차 해소와 복지 강화를 통한 '포용 교육' ▲ 안전과 지속 가능성을 중심으로 한 '안심 교육'을 제시했다.
윤 후보는 "지난 4년이 충북교육의 토대를 다지는 시기였다면 앞으로는 아이들의 꿈이 결실을 맺는 시간이 될 것"이라며 "도민과 함께 충북교육의 백년대계를 완성하겠다"고 밝혔다.
이어 "충북교육이 완성 단계에 접어든 만큼 미래 세대를 위해 다시 한 번 힘을 모아 달라"고 말했다.
한편 윤 후보는 오는 9일 오후 2시 선거사무소 개소식을 열고 세 결집에 나설 예정이다.
baek3413@newspim.com