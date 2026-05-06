윤건영, 충북교육감 예비 후보 등록…선거운동 본격화

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"백년대계 완성"…충혼탑 참배·거리 인사로 첫 일정

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감이 6일 예비 후보 등록을 마치고 본격적인 선거 운동에 돌입했다.

현직 프리미엄에 안주하지 않고 '성과 기반 재도전'을 내세운 행보를 시작했다.

6일 윤건영 충북교육감이 충북 선관위를 찾아 예비 후보 등록을 하고 있다. [사진=윤건영 캠프] 2026.05.06 baek3413@newspim.com

윤 예비 후보는 이날 오전 충북도선거관리위원회에서 예비 후보 등록을 마친 뒤 첫 공식 일정으로 청주시 오창중앙근린공원 내 충혼탑을 찾아 참배했다.

이후 청주 고속버스터미널 사거리 등 유동 인구가 많은 지역에서 거리 인사를 진행하며 민심 접촉에 나섰다.

그는 향후 선거 운동에서 지난 4년간의 교육 성과를 바탕으로 한 '확장형 충북교육' 비전을 강조할 계획이다.

특히 '충북에서 나고 자란 교육 전문가'라는 점을 부각하며 지역 기반 리더십을 전면에 내세운다는 전략이다.

주요 공약으로는 ▲실력과 인성을 함께 키우는 '실용 교육' ▲ 교육 격차 해소와 복지 강화를 통한 '포용 교육' ▲ 안전과 지속 가능성을 중심으로 한 '안심 교육'을 제시했다.

거리 인사하는 윤건영 충북교육감 예비후보. [사진=윤건영 캠프] 2026.05.06 baek3413@newspim.com

윤 후보는 "지난 4년이 충북교육의 토대를 다지는 시기였다면 앞으로는 아이들의 꿈이 결실을 맺는 시간이 될 것"이라며 "도민과 함께 충북교육의 백년대계를 완성하겠다"고 밝혔다.

이어 "충북교육이 완성 단계에 접어든 만큼 미래 세대를 위해 다시 한 번 힘을 모아 달라"고 말했다.

한편 윤 후보는 오는 9일 오후 2시 선거사무소 개소식을 열고 세 결집에 나설 예정이다.

baek3413@newspim.com