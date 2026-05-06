익산시, 체류형 농촌관광 '성과'…숙박·체험 연계 관광 전환

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공공기관 등 단체 방문 증가·체류와 소비 연계 선순환 관광 구조 형성

체험·숙박·교통 지원 강화·사계절 콘텐츠 운영 통한 관광 경쟁력 제고





[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 체험 중심 농촌관광에서 벗어나 체류형 관광으로 전환하며 성과를 내고 있다.

익산시는 6일 교육기관과 공공단체 방문이 이어지며 농촌관광 수요가 확대되고 있다고 밝혔다. 익산교육지원청과 대전시교육청, 민주평화통일자문회의 등 단체 방문이 증가하면서 관광객층도 다양해지고 있다.

익산 체류형 농촌관광이 주목받고 있다.[사진=익산시]2026.05.06 lbs0964@newspim.com

특히 단순 체험에 머물던 관광이 숙박과 지역 소비로 이어지는 체류형 형태로 확장되며 재방문으로 연결되는 선순환 구조가 형성되고 있다는 평가다.

시는 체험·숙박비와 교통비 지원을 통해 관광객 유입을 유도하고 있다. 이용금액의 50% 범위에서 1인 최대 1만 원까지 체험·숙박비를 지원하고, 20인 이상 단체 방문 시 버스 임차료를 최대 40만 원까지 지원한다.

또 '다이로움 시골여행' 누리집을 통해 관광 정보를 통합 제공하고, 일정 안내와 현장 인솔 등 맞춤형 서비스를 운영해 편의성을 높이고 있다.

체류형 관광 수요에 대응하기 위한 콘텐츠도 확대하고 있다. 함라 한옥체험관에서는 전통 한옥을 배경으로 드레스와 턱시도 체험을 제공하는 프로그램을 운영 중이며, 사계절 농촌 체험과 캠핑, 캠프파이어 등 다양한 프로그램을 마련했다.

문화·역사 교육과 연계한 체험도 병행해 교육적 가치까지 강화하고 있으며, 방문객들의 만족도와 재방문 의향도 높은 것으로 나타났다.

시 관계자는 "체류형 관광 전환이 지역 경제 활성화로 이어지고 있다"며 "차별화된 콘텐츠와 서비스 개선을 통해 지속 가능한 관광 기반을 구축해 나가겠다"고 밝혔다.

lbs0964@newspim.com