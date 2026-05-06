조지훈 전주시장 후보, 현장 소통 행보…영화산업 육성·아동정책 '구체화'

AI 핵심 요약beta
- 조지훈 더불어민주당 전주시장 후보가 6일 현장 소통으로 시민 의견 반영 구상 밝혔다.
- 5일 지역영화인 간담회서 전주 영화산업 육성 및 영화제 활용 강조했다.
- 6일 아동 공약 전달식서 어린이 안전·복지 강화와 아이 수당 신설 제시했다.
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영화 생태계 선순환 구축·아동 안전 및 복지 중심 생활밀착형 정책 추진 제시
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 조지훈 더불어민주당 전주시장 후보가 6일 현장 중심 소통을 통해 시민 의견을 시정에 반영하겠다는 구상을 밝혔다.
조 후보는 전날 전주시 중부비전센터에서 열린 지역영화인 간담회에 참석해 전주 콘텐츠 기반 영화산업 육성 방안을 논의했다.
이 자리에서 그는 "전주를 잘 아는 영화인 발굴과 성장, 공존의 선순환 구조가 중요하다"며 전주국제영화제 등 기존 자산이 지역 창작 생태계에 실질적으로 기여하도록 하겠다고 강조했다.
이어 6일에는 '초록우산'이 주관한 아동 공약 제안서 전달식에 참석해 어린이 안전과 복지 강화 방안을 논의했다. 주요 내용은 어린이보호구역 보행 안전 강화, 폭력·범죄 대응 보호체계 개선, 놀이시설 안전 관리 고도화 등이다.
조 후보는 "이번 지방선거의 핵심은 지역 과제를 정확히 이해하고 실행하는 것"이라며 "현장에서 제안된 정책을 전주 실정에 맞게 체계적으로 추진하겠다"고 밝혔다.
영화 분야 공약으로는 민관 협력형 지역 영화위원회 구성, 디지털 독립영화관 및 독립영화 거점 조성, 전주 기반 장편영화 유통·배급 지원 등이 제시됐다.
아동 정책으로는 '아이 수당' 신설과 어린이·청소년 100원 버스 도입 등 생활밀착형 지원책이 포함됐다.
lbs0964@newspim.com