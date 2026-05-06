김관영 전북지사, 선거철 도정 공백 차단·핵심사업 속도 유지 '주문'

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7일 무소속 전북지사 출마 기지회견 예정...더불어민주당 탈당

남원 국립의전원 유치 총력 대응·국가정상화 프로젝트 및 행정혁신 추진 점검

청년정책 실효성 강화 주문·기업 후속 지원 및 공직사회 정치적 중립 유지 강조

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 김관영 전북특별자치도지사가 선거철에도 도정 공백 없이 핵심 사업을 속도감 있게 추진할 것을 주문했다.

김 지사는 6일 간부회의를 주재하고 "선거 시기를 이유로 주요 현안이 지연되거나 소홀해져서는 안 된다"며 "실·국장을 중심으로 업무 전반을 재점검하고 연속성과 추진 동력을 유지할 수 있는 선제적 대응 체계를 가동하라"고 지시했다.

김관영 전북지사[사진=뉴스핌DB] 2026.05.06 lbs0964@newspim.com

특히 남원 국립의전원 유치와 관련해 속도전을 강조했다. 그는 "2018년부터 이어온 도민 숙원사업인 만큼 설립지역 선정이 임박한 상황에서 보건복지부 동향을 면밀히 파악하고 정치권과 긴밀히 공조해 반드시 성과를 내야 한다"고 말했다.

국가정상화 프로젝트에 대해서는 규제와 인허가 등 제도 개선을 주문했다. 김 지사는 "도민과 기업이 체감할 수 있는 행정 변화를 위해 불합리한 관행을 과감히 개선하고 현장 중심의 애로사항을 상시 점검해야 한다"고 강조했다.

청년정책과 관련해서는 실효성 중심 접근을 요구했다. 그는 "정책의 양보다 체감도가 중요하다"며 "타 지역 우수사례를 벤치마킹하고 AI·첨단산업과 연계한 양질의 일자리 확대를 통해 청년 정주 여건을 강화해야 한다"고 밝혔다.

또 최근 바이오코리아 행사와 관련해 "참여 기업에 대한 철저한 사후 관리가 실질적 성과로 이어져야 한다"며 후속 지원 강화를 지시했다.

아울러 "공무원은 선거 기간 정치적 중립을 철저히 지키고 도민을 위한 본연의 업무에 집중해야 한다"며 "핵심 사업이 흔들림 없이 추진되도록 긴장을 유지해 달라"고 당부했다.

한편 김 지사는 오는 7일 오전 10시 전북자치도의회에서 더불어민주당 탈당후 무소속으로 전북지사에 출마한다는 기자회견을 가질 예정이다.

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