금산군, HPV 예방접종 남성까지 확대…2014년생 무료 지원

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[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 금산군이 자궁경부암 등 각종 암의 원인이 되는 사람유두종바이러스(HPV) 예방접종 지원 대상을 남성 청소년까지 확대한다.

금산군은 6일부터 사람유두종바이러스(HPV) 국가예방접종 지원 대상을 만 12세 남성 청소년(2014년생)까지 확대 시행한다고 밝혔다.

금산군청 전경. [사진=뉴스핌 DB]

그동안 여성 청소년에 한정됐던 지원 사업이 올해부터 남성까지 확대되면서 지역 내 남녀 청소년 모두가 감염병으로부터 보호받을 수 있게 됐다.

지원 대상자는 HPV 4가 백신을 6개월 간격으로 총 2회 무료 접종받을 수 있다.

접종 가능 의료기관은 금산군보건소를 비롯해 금산365의원, 우리소아과의원, 중앙의원, 추부의원 등 총 5곳이다.

사람유두종바이러스는 자궁경부암뿐 아니라 항문암, 구인두암, 생식기 사마귀 등 다양한 질환의 주요 원인으로 알려져 있다. 특히 남성 접종은 개인의 질환 예방은 물론 파트너로의 전파를 차단해 지역사회 암 발생률 감소에도 도움이 된다.

보건당국은 면역 반응이 가장 높은 만 12세 시기에 접종을 완료하는 것이 중요하다고 강조했다.

안전한 접종을 위해 미성년자는 원칙적으로 부모 등 법정대리자가 동행해야 하며, 부득이한 경우 사전에 작성한 예방접종 동의서와 예진표를 지참하면 접종이 가능하다.

HPV 예방접종 관련 문의는 금산군보건소 예방접종실로 하면 된다.

gyun507@newspim.com