김제시, 고용노동부 '기초이음 프로젝트' 선정

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관광일자리 연계 거점 도약 기반 마련...전북·서해안권 5개 시군 컨소시엄 구성

체류형 관광 기반 고용 선순환 체계 구축...농촌체험 중심 현장형 일자리 확대

[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시가 정부 공모사업 선정과 농촌 일손 지원을 통해 지역 일자리와 농업 현장 안정화에 나섰다.

김제시는 고용노동부 주관 '2026년 지역산업 맞춤형 일자리 지원사업(기초이음 프로젝트)'에 최종 선정됐다고 6일 밝혔다.

기초이음 프로젝트는 전북 체류형 관광을 기반으로 권역 간 관광 수요와 일자리를 연계해 선순환 구조를 구축하는 사업이다.

김제시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.05.06 gojongwin@newspim.com

김제·전주·군산·부안·고창 등 서해안권 5개 시군이 참여하며관광기업 근로자의 장기 재직과 고용 안정에 초점을 맞췄다.

김제시는 현장형 관광일자리 거점 역할을 맡아 농촌체험과 농생명 기반 체험형 일자리 확대를 추진할 계획이다. 이번 선정으로 국비 20억 원과 도비 4억 원 등 총 25억 원 규모의 사업비가 투입되며 참여 시군도 일부 재원을 분담한다.

지원 대상은 관광기업으로 인력 양성부터 취업까지 이어지는 지역 순환형 일자리 체계 구축이 핵심이다. 선정 기업에는 성장 컨설팅과 근무체계 개선 등 약 5900만 원이 지원된다.

근로자에게는 복리후생비 50만 원, 정규직 전환 인센티브 300만 원, 전북투어패스(STAY) 가맹점 종사자 건강검진비 40만 원 등이 제공된다.

시 관계자는 "권역 간 협력을 통해 관광 산업과 일자리 창출이 유기적으로 연결되는 지속 가능한 고용 생태계 조성에 주력하겠다"고 말했다.

한편 김제시는 농번기를 맞아 농촌 일손 부족 해소에도 나섰다. 농업기술센터 농업정책과는 관내 방울토마토 재배 농가를 찾아 잎 제거와 유통 박스 접기 작업을 지원했다.

잎 제거 작업은 햇빛 투과와 통풍을 개선해 병해를 예방하고 작물 품질을 높이는 데 중요한 과정이다. 직원들은 작업 요령을 숙지한 뒤 생육 관리와 출하 준비를 병행하며 농가 부담을 덜었다.

농가 측은 "일손이 부족한 시기에 큰 도움이 됐다"고 전했으며 참여 직원들도 현장 경험의 의미를 강조했다.

이승종 농업기술센터 소장은 "농가와 어려움을 함께 나누고 있다"며 "농번기 인력 지원과 함께 현장 중심 농업 정책을 지속 추진하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com