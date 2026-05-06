전남도, 수산종자 1730만마리 방류…33억 투입해 어민소득 확대

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14개 연안 순차 방류

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 올해 33억 원을 투입해 14개 시군 연안에 수산종자 1730만 마리를 방류하며 어족자원 회복과 어민 소득 증대에 나선다.

전남도는 어촌계 수요조사를 통해 감성돔, 점농어, 대하, 꽃게, 꼬막, 해삼 등 15개 품종을 선정하고 생태 주기에 맞춰 12월까지 순차적으로 방류할 계획이라고 6일 밝혔다.

수산종류 방류. [사진=전남도] 2026.05.06 ej7648@newspim.com

도는 1988년부터 지난해까지 총 667억 원을 들여 5억 9000만 마리를 방류해 해양생태계 보전과 자원 회복에 기여해왔다.

한국수산자원공단의 경제성 평가에서는 능성어 3.5배, 감성돔 2배, 돌돔 19배의 효과가 있는 것으로 분석돼 방류사업이 어업인 소득 증대에 실질적으로 기여하는 것으로 나타났다.

전남도는 사업의 객관성과 신뢰도 확보를 위해 2007년부터 방류 효과 조사를 한국수산자원공단에 위탁하고 있다. 혼획률 조사와 유전자 분석 등 과학적 기법을 활용해 연안과 어종별 효과를 검증하고 있다.

박영채 전남도 해양수산국장은 "수산종자 방류는 단순한 개체 확대를 넘어 과학적 검증을 기반으로 한 핵심 소득 사업"이라며 "바다숲 조성, 인공어초 설치와 연계해 지속 가능한 수산자원 기반을 구축하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com