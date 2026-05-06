전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.06 (수)
KYD 디데이
산업 제약·바이오

속보

더보기

셀트리온, 1분기 매출 1조1450억원 '역대 최대'…영업익 115% ↑

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 셀트리온이 6일 올해 1분기 연결 기준 매출액 1조1450억원, 영업이익 3219억원을 기록했다고 공시했다.
  • 전년 동기 대비 매출액 36%, 영업이익 115.5% 증가하며 역대 1분기 최대 실적을 달성했고 영업이익률은 28.1%로 개선됐다.
  • 신규 바이오시밀러 제품군 판매 확대가 성장을 주도했으며 하반기 입찰 수주 확대로 실적 성장세가 더욱 가팔라질 것으로 예상된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신규 바이오시밀러 판매 확대 영향
짐펜트라, 美 시장서 처방량 증가

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온은 올해 1분기 연결 기준 매출액 1조1450억원, 영업이익 3219억원의 잠정 실적을 기록했다고 6일 공시했다.

전년 동기 대비 매출액은 36%, 영업이익은 115.5% 증가하며 역대 1분기 기준 최대 매출과 영업이익을 달성했다. 영업이익률은 약 28.1%로 개선됐다. 1분기 중 진행된 미국 생산시설 정기 보수에 따른 일시적 영향을 제외할 경우 실질적인 영업이익률은 30%대에 달한다.

셀트리온 전경 [사진=셀트리온]

미국 공장은 지난 2월 정기 보수를 마친 뒤 현재 정상 가동 중이다. 셀트리온은 2분기부터 위탁생산(CMO)과 자사 제품 밸리데이션이 진행되면서 추가적인 실적 확대가 가능할 것으로 기대하고 있다.

실적 성장은 지난해 출시된 신규 바이오시밀러 제품군 판매 확대가 이끌었다. 현재 글로벌 시장에서 판매 중인 11개 바이오시밀러 제품이 안정적인 매출 기반을 형성한 가운데, 신규 제품군 매출은 전년 동기 대비 67% 증가했다. 이에 따라 신규 제품군 매출 비중은 처음으로 전체 제품 매출의 60%까지 확대됐다.

특히 신규 제품군은 유럽 주요국 입찰 수주와 미국 환급 커버리지 확보를 동시에 달성하며 올해 1분기에만 5812억원의 합산 매출을 기록했다. 셀트리온은 하반기로 갈수록 입찰 수주 확대와 출시 국가 증가 효과가 반영되면서 실적 성장세가 더욱 가팔라질 것으로 보고 있다. 

지난해 9월 유럽에 출시된 '옴리클로'는 출시 약 4개월 만에 덴마크 98%, 스페인 80%, 네덜란드 70% 수준의 시장 점유율을 기록했다. 회사 측은 유럽 주요국 입찰 수주 성과가 이어지고 있어 하반기 공급 물량 확대에 따른 매출 성장이 기대된다고 설명했다.

미국 시장에서도 신규 제품 중심의 성장세가 이어지고 있다. 인플릭시맙 피하주사(SC) 제형 치료제 '짐펜트라'는 전년 대비 3배 이상 증가한 역대 최대 월간 처방량을 기록 중이며, '스테키마' 역시 올해 3월 기준 두 자릿수 시장 점유율(IQVIA 기준)을 기록했다. 대형 처방약급여관리업체(PBM) 등재를 통한 환급 커버리지 확대가 처방 증가로 이어지고 있다.

수익성 개선도 본격화됐다. 합병 이후 발생했던 일회성 비용 영향이 해소된 가운데 고원가 재고 소진, 개발비 상각 종료, 생산 수율 개선 등이 진행되면서 영업이익률 개선이 가속화되고 있다.

바이오시밀러 산업 특성상 유럽 주요국 입찰이 2~3분기에 집중되고, 입찰 결과에 따른 초도 물량 공급과 의료기관 재고 확보 수요가 하반기에 몰리는 만큼 연간 실적 성장세가 더욱 확대될 전망이다. 앱토즈마 피하주사(SC) 제형과 옴리클로 등의 미국 출시도 예정돼 있어 추가 성장 동력으로 작용할 것으로 기대된다.

셀트리온은 현재 판매 중인 바이오시밀러 제품 11종을 오는 2030년 18종, 2038년에는 총 41종까지 확대할 계획이다. 신약 부문에서도 CT-P70을 포함한 4종의 임상 단계 후보물질과 이중항체, 다중항체, 비만 치료제 플랫폼 개발을 통해 2027년까지 총 20종 규모의 파이프라인을 구축한다는 방침이다.

셀트리온 관계자는 "비수기인 1분기에 큰 폭의 실적 성장을 달성한 것은 고수익 제품군의 시장 진입 성과가 본격화된 결과"라며 "올해 목표로 제시한 매출 5조3000억원과 영업이익 1조8000억원을 초과 달성할 수 있는 성공적인 출발이 이뤄졌다"고 말했다. 이어 "이번 실적에는 약 1000억원 규모의 경상 연구개발비가 반영됐다"며 "미래 성장 동력 확보를 위한 투자 기조를 유지하면서도 견조한 수익성을 달성하고 있다"고 설명했다.

셀트리온은 견조한 실적 성장세에 발맞춰 주주가치 제고를 위한 확고한 주주환원 정책을 이어간다는 방침이다. 이날 이사회를 통해 최근 매입한 약 1000억원 규모의 자사주를 전량 소각하기로 결정했다. 이번 결정은 지난달 총 911만주(약 1조 8000억원) 규모 '역대급 자사주 소각'을 마무리한 직후, 추가로 매입했던 자사주 전량을 소각하는 조치다.

이를 통해 주주가치 제고에 대한 회사의 강력한 의지를 분명히 했다. 이번 결정에 따라 셀트리온은 올해 4월 23일부터 이달 6일까지 매입한 총 48만 8983주의 자사주 소각 절차에 즉시 착수한다. 자사주 소각이 완료되면 유통 주식수가 줄어들어 주주들의 주당 가치는 실질적으로 높아질 전망이다. 

 

sykim@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'김건희 2심' 판사 숨진 채 발견 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 등 혐의 사건 항소심 재판장을 맡았던 신종오 서울고법 판사가 6일 새벽 숨진 채 발견됐다. 법조계에 따르면 신 고법판사는 이날 오전 1시께 서울고법 청사에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 투신 가능성을 염두에 두고 정확한 사망 원인을 파악 중이다.  신 고법판사는 올해 2월부터 서울고법에 배치받아 김 여사의 주가조작 등 혐의 사건 항소심 재판장을 맡았다. 서울고법 형사15-2부(재판장 신종오)는 지난달 28일 김 여사에게 1심보다 무거운 징역 4년과 벌금 5000만 원, 추징금 2094만 원을 선고했다. 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 등 혐의 사건 항소심 재판장을 맡았던 신종오 서울고법 판사가 6일 새벽 숨진 채 발견됐다. 서울 서초동 서울고법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-05-06 09:38
사진
쿠팡, 1분기 3545억 영업손실 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 쿠팡Inc가 올 1분기 12조원이 넘는 매출을 기록하며 외형 성장을 이어갔지만, 수익성이 크게 악화되며 적자 전환했다. 1분기 영업손실은 3500억원을 기록했으며, 이는 2021년 4분기 이후 4년 3개월 만에 최대 적자 규모다. 지난해 4분기 대규모 정보유출 사태 여파와 대만 등 신사업 투자 확대가 맞물리면서 시장 예상치를 크게 밑도는 '어닝 쇼크' 수준의 실적을 낸 것으로 풀이된다. 서울 송파구 쿠팡 본사. [사진=뉴스핌DB] ◆매출 2개 분기 연속 감소세...적자 전환쿠팡Inc는 6일(한국시간) 미국 증권거래위원회에 제출한 1분기 연결 실적 보고서를 통해 매출 85억400만달러를 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 79억800만달러 대비 8% 증가한 수치다. 올 1분기 평균 원·달러 환율(1465.16원)을 적용하면 매출은 12조4597억원으로, 전년 동기(11조4876억원) 대비 8% 늘었다. 다만 분기 매출은 지난해 4분기(12조8103억원)에 이어 2개 분기 연속 전분기 대비 감소했다. 특히 이번 분기 성장률은 8%에 그치며 상장 이후 처음으로 두 자릿수 성장률이 깨졌다. 수익성은 크게 후퇴했다. 1분기 영업손실은 2억4200만달러(약 3545억원)로 전년 동기 1억5400만달러(약 2337억원) 영업이익에서 적자로 돌아섰다. 당기순손실도 2억6600만달러(약 3897억원)로 전년 동기 1억1400만달러(약 1656억원) 순이익에서 적자 전환했다. 이번 영업손실 규모는 약 4년 3개월 만에 최대 수준이다. ◆본업 성장 둔화 뚜렷…활성 이용객 증가세도 주춤 세부적으로 보면 프로덕트 커머스(로켓배송·로켓프레시·로켓그로스·마켓플레이스) 매출은 71억7600만달러(10조5139억원)로 전년 동기 68억7000만달러(9조9797억원) 대비 4% 늘었다. 작년 4분기(12%)보다 성장률이 크게 하락한 수준으로, 프로덕트 커머스 조정 에비타(EBITDA, 3억5800만달러) 역시 같은 기간 35% 감소했다. 이 기간 활성 고객 수는 2390만명으로 2% 늘어나는 데 머물며 성장세 둔화가 뚜렷했다. 이는 직전 분기인 지난해 4분기(2460만명) 대비 감소한 수준이나, 프로덕트 커머스 고객 1인당 매출은 300달러(43만9540원)로 전년(294달러·42만7080원) 대비 3% 늘며 매출 성장을 견인했다. 대만 타오위안에 위치한 쿠팡 대만의 네 번째 스마트 물류센터 전경. [사진=쿠팡 제공]  ◆신사업 확대에 적자 심화…현금흐름 동반 악화 반면 대만 로켓배송·파페치·쿠팡이츠 등 성장사업 부문 매출은 13억2800만달러(1조9457억원)로 전년 10억3800만달러(1조5078억원) 대비 28% 신장했다. 해당 부문의 조정 에비타 손실은 3억2900만달러로 확대되며 전체 수익성을 끌어내렸다. 현금흐름도 둔화됐다. 최근 12개월 기준 영업현금흐름은 16억달러로 전년 대비 4억2500만달러가 감소했고, 잉여현금흐름(3억100만달러)도 같은 기간 7억2400만달러 줄었다. 올 1분기 쿠팡의 적자는 개인정보 유출 사태 수습을 위한 보상 비용과 신사업 투자 확대가 동시에 반영된 결과로 풀이된다. 쿠팡은 지난해 12월 미국 증권거래위원회 공시를 통해 개인정보 유출 사고와 관련한 고객 보상 프로그램을 발표했다. 회사 측은 "사고 사실을 통보받은 고객을 대상으로 2026년 1월 15일부터 약 12억달러(약 1조6850억원) 규모의 구매이용권을 지급했다"며 "구매이용권은 판매 가격과 해당 각 거래의 매출액에서 차감된다"고 밝혔다. 이에 따라 매출과 수익성에 모두 부담 요인으로 작용했다는 분석이다. 구매이용권 사용은 지난달 15일 종료됐다. 이번 실적은 시장 기대치도 크게 밑돌았다. 블룸버그가 집계한 컨센서스(전망치) 대비 영업손실 규모가 5배 이상 확대된 것으로 나타나며 투자 심리도 위축됐다. 1분기 실적 발표 직후 쿠팡 주가는 뉴욕증시 시간외 거래에서 약 3~4% 하락 거래되고 있다. 한편 쿠팡Inc는 이번 분기 3억9100만달러 규모(2040만주)의 자사주를 매입했다. 쿠팡Inc는 이사회가 자본 배분 전략의 일환으로 10억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 추가 승인했다고 밝혔다. nrd@newspim.com 2026-05-06 06:25

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동