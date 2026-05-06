제천시립도서관, '도서관과 함께 책읽기' 2년 연속 선정

AI 핵심 요약beta
- 제천시립도서관 봉양도서관이 문화체육관광부 주최 '2026년 도서관과 함께 책읽기' 공모사업에 2년 연속 선정됐다.
- 이 사업은 취약계층 어린이들에게 독서 프로그램을 제공해 올바른 독서 습관 형성과 정보 격차 해소를 목표로 한다.
- 봉양도서관은 5월부터 9월까지 도서관 이용 교육, 창의 연극 활동 등 총 15회 프로그램을 운영할 예정이다.
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봉양도서관, 지역아동센터 연계 15회 프로그램 진행
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시립도서관은 문화체육관광부가 주최하고 국립어린이청소년도서관이 주관하는 '2026년 도서관과 함께 책 읽기' 공모사업에 2년 연속 선정됐다고 6일 밝혔다.
이 사업은 지식정보 취약계층 어린이들에게 다양한 독서 프로그램을 제공해 올바른 독서 습관을 형성하고 정보 이용 기회의 격차를 해소하기 위한 국가 지원 사업이다.
지난해에 이어 올해도 시립도서관 내 봉양도서관이 사업 수행기관으로 선정됐다.
이번 사업으로 봉양도서관은 이포봉양지역아동센터와 연계해 사서와 함께하는 도서관 이용 교육, 전문 강사가 진행하는 그림책 연계 창의 연극 활동, 송선미 동시 작가 초청 프로그램 등 총 15회 프로그램을 5월부터 9월까지 운영할 예정이다.
봉양도서관 관계자는 "지난해 사업을 통해 아이들이 책을 통해 성장하는 모습을 확인할 수 있었다"며 "2년 연속 선정된 만큼 더욱 내실 있는 프로그램을 운영해 모든 아이들이 책 읽는 즐거움을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
choys2299@newspim.com