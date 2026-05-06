'토이 스토리5' 6월 17일 개봉…패드와 경쟁하는 장난감 운명은?

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 디즈니·픽사 최초의 기념비적인 장편 애니메이션이자 기발한 상상력과 감동적인 스토리텔링으로 모두의 인생 영화로 불리는 '토이 스토리5'가 6월 17일 개봉을 확정했다.

영화 '토이 스토리 5'가 개봉일을 확정하며 어린이날인 5일 스페셜 포스터를 공개했다. 의기양양한 표정으로 중앙에 자리한 최첨단 스마트 태블릿 '릴리패드'와 이를 호기심보다는 걱정과 두려움의 시선으로 바라보는 장난감들의 상반된 모습이 담겨 이목을 집중시킨다. "장난감의 시대는 끝났다?!"라는 카피는 전개될 이야기에 대한 궁금증을 자극한다.

[사진=월트 디즈니 컴퍼니 코리아]

함께 공개된 영상에서는 '릴리패드'를 선물 받은 후, 밤낮없이 몰입하는 '보니'가 등장한다. 이에 비상 상황임을 직감한 '제시'는 자신만의 길을 떠난 '우디'에게 도움을 요청한다. 반가운 재회도 잠시, '릴리패드'는 장난감들에게 자신이 '보니'에게 더 필요한 존재임을 강조하며 극적 긴장감을 높인다. 그러나 이에 굴하지 않고 "보니에겐 우리가 필요해"라며 굳은 결단을 내린 '제시'와 장난감 친구들의 모습은 시간이 지나도 변하지 않는 진정한 우정의 가치를 전하며, 전 세대 관객들에게 깊은 울림과 기대감을 더한다.

[사진=월트 디즈니 컴퍼니 코리아]

팬들은 "토이 스토리 신작이라니 디즈니가 또 치트키 쓰네"(X 아***), "토이 스토리 시리즈는 그냥 계속 나왔으면 좋겠음"(유튜브 ni***), "6월 17일만 기다려요!"(인스타그램 or***), "1,2,3,4,편 복습하고 가야지"(인스타그램 p._***), "토이 스토리를 또 영화관에서 볼 수 있다니 너무 좋다"(유튜브 예***), "내 생에 최고의 어린이날 선물"(X_ei****) 등 '토이 스토리' 시리즈의 귀환을 환영하는 반응을 보냈다.

'토이 스토리 5'는 '보니'의 새 친구가 된 스마트 태블릿 '릴리패드'의 등장으로 전에 없던 위기를 마주한 '제시', '우디', '버즈' 등 장난감들이 다시 뭉쳐 예측불가한 여정을 함께하는 이야기다. 오는 6월 17일 극장에서 만날 수 있다.

jyyang@newspim.com